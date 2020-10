Huiles de CBD : son mécanisme bienfaisant sur le cancer des poumons

Le cancer correspond à la prolifération de cellules anormales d’un tissu. Ces cellules inhabituelles se subdivisent en créant des amas de tissus, c’est qu’on nomme une tumeur. Les formes de cancer sont très nombreuses de nos jours et le pourcentage d’apparition de la maladie ne cesse de s’accroître sur tous les continents de la planète.

Alors pourquoi parle-t-on du CBD lorsque nous parlons du cancer ?

Depuis quelques temps déjà, une centaine d’études pré-cliniques effectuées sur des souris ont permis de formuler des constats encourageants concernant les qualités du CBD sur les soins anti-cancéreux. Attention, rien ne prouve que le cannabidiol a une efficience valable sur les cellules cancéreuses mais cela ne semble pas impossible.

Cependant, le CBD pourrait avoir un comportement curatif et analgésique sur les zones douloureuses. L’instruction scientifique manque encore de données suffisantes pour être capable de définir avec exactitude l’étendue des performances qu’elles pourraient offrir mais des hypothèses et des preuves commencent à émerger et cela redonne beaucoup d’espérance aux malades atteints de cette pathologie.

Huile de CBD : l’option pour soulager les symptômes liés aux traitements du cancer

Les différents produits CBD suggèrent différents méthodes d’appropriation et d’administration (orales, sublinguales, cutanées). Dans les traitements médicaux contre le cancer, l’huile de CBD tend à être la plus fréquemment utilisée, car son utilisation est simple et elle permet un contrôle plus c de son dosage. Si le CBD semble être un compagnon intéressant dans le combat contre le cancer, c’est parce que ce substrat moléculaire extrait du chanvre a des qualités permettant d’améliorer les conditions du patient afin de l’épauler dans sa guérison.

Grâce à son action sur les récepteurs du système cannabinoïde de notre corps (un système permettant la sécrétion de certaines enzymes vitales), le CBD actionne différents leviers de réponses métaboliques.

L’existence du cannabidiol dans le sang va déjà exciter notre appétit. Cette stimulation agit sur la perte d’appétit et autres nausées qui interviennent de façon répétée après une chimiothérapie.

En tant qu’anti-inflammatoire connu, le CBD va affaiblir l’impact des douleurs issues du cancer et de son traitement. La grande qualité du cannabidiol est aussi qu’ils ne présentent pas d’effets secondaires comme le sont les autres médicaments anti-douleurs.

Le cannabidiol agit à tous les stades de réponses à la douleurs liées aux chimio et radiothérapies. Néanmoins, pour garantir une vraie efficacité d’usage, il est indispensable de se procurer des huiles de qualité avec une haute concentration en CBD.

Le CBD dans le soulagement des thérapies utilisées à l’encontre du cancer du poumon

L’un des cancers les plus courants est sans aucun doute le cancer des poumons. Des recherches récentes affirment que le CBD aurait une fonction inhibitrice sur la prolifération des cellules cancéreuses dans les poumons. Bien que cela ne tienne à que des études à un stade précoce, nous pouvons que souhaiter que cette démonstration continue à s’affirmer au fil des recherches médicales.

Le CBD comme pour toutes les douleurs émergeant dans notre organisme a la capacité remarquable de pouvoir les apaiser. Dans le cas d’un traitement contre le cancer du poumon, le CBD peut être recommandé par le docteur pour vous aider à supporter les dommages collatéraux des nombreuses thérapies à suivre.

Le CBD et ses nouvelles formes d’implication dans le combat contre le cancer

Le CBD pourrait devenir l’un des médicaments récurrents à prescrire pour renforcer le soulagement dans les traitements contre le cancer. Ses incalculables effets et bienfaits sur la douleur le positionne comme une molécule naturelle de choix pour accompagner le malade. De nouvelles études continuent d’avancer que ce cannabinoïde pourrait être utilisé au-delà de sa simple qualité analgésique. En effet, certains résultats scientifiques semblent s’accorder sur le fait que le CBD pourrait également intervenir à des niveaux plus cellulaires en limitant la prolifération des éléments cancéreux. Certes nous sommes encore d’obtenir des résultats probants et claires mais, à la lumière de ce qui a déjà été découvert, il se pourrait que le cannabidiol puisse un jour devenir un composé central dans les traitements anti-cancers.