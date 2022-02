Chiruran, le cinquième tome

La série Chiruran se poursuit avec est le cinquième tome, paru en décembre 2021, aux éditions Mangetsu. Un manga de Shinya Umemura et Eiji Hashimoto, qui présente les aventures périlleuses des anciens membres du Rôchi Gumi

C’est une attaque surprise qui attend Hajime et Toshizô dans la rue. Un homme se dresse devant eux. Hajime semble satisfait et de devoir se battre. Il sort rapidement sa lame, il est prêt pour l’affrontement ! L’assassin devant lui semble très furieux et agressif. Il fait le premier pas et laisse très rapide. Toshizô pense qu’il s’agit de l’assassin qui pratique le Jigen-Ryû. Hajime trouve que sa frappe est d’une force prodigieuse. L’assassin s’emporte, crie, insulte. En face de lui, son adversaire semble impassible, alors que ses deux camarades s’inquiètent. Hajime, face à l’agressivité de son ennemi, arrive à parer les attaques. Il dévie la trajectoire de l’épée de son adversaire, avec le pommeau de son sabre. Hajime affirme que son rival lui a fait mal, mais s’étonne que lui ne sente rien… En effet, celui-ci à un sabre planté dans la cuisse, il n’a rien vu venir !

C’est par un nouveau combat, un bel affrontement, que débute ce cinquième tome. Le récit est toujours découpé, efficacement, en cinq chapitres, permettant de mieux se retrouver dans la lecture. Les aventures des nouveaux membres de Miburôshi Gumi se poursuivent, mais rien ne va… Dans le chaos qui règne entre les clans, ils apprennent que dans leurs rangs se cache un traître. Il va falloir faire la lumière sur ce mystère, car tout le monde est soupçonné… Le manga est efficace, avec des combats captivants, mais aussi un scénario travaillé, pour apporter une belle dynamique. Il y a du suspense, du mystère, de l’entraide, de l’espoir, de l’amitié, de l’honneur, de l’humour… Le dessin est toujours aussi plaisant, avec un trait fort, épais, fluide et puissant, offrant de belles scènes de combat, ainsi que des personnages expressifs.

