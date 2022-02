Voce Viva Intensa – L’eau de parfum intense de VALENTINO

Valentino a récemment réussi à me surprendre avec son élégante collection de maquillage. Lorsque j’ai vu que le créateur proposait un parfum dont l’égérie n’est autre que la grande Lady Gaga, j’avais forcément envie d’en savoir un peu plus. Qu’ai-je donc pensé de l’eau de parfum intense Voce Viva Intensa ?

Voce Viva Intensa : Une ambassadrice de choix !

Je ne suis pas surprise que l’égérie du parfum Voce Viva Intensa soit Lady Gaga. Elle est à elle seule un concentré d’audace et d’élégance à la fois. Vous l’aurez compris, je suis assez admirative de cette femme dont la personnalité fait automatiquement penser au slogan du parfum, à savoir « Ma voix, ma force ». Et cette beauté naturelle et énigmatique, la chanteuse est radieuse !

Comme à chaque fois que je vous propose un « rendez-vous parfum » j’aime m’attarder sur le flacon. Celui-ci est raffiné avec ce côté facetté, le bouchon travaillé avec le détail des clous, et ce doré qui le recouvre. Une bouteille plutôt simple finalement, néanmoins féminine et efficace.

Un parfum intense !



En ce moment, j’aime me laisser surprendre par des fragrances différentes de celles que j’ai l’habitude de porter au quotidien. Et bizarrement, celles qui m’attirent le plus sont les essences intenses. Et je vous confirme que c’est bien le cas avec Voce Viva Intensa. Aussi, si préférez les parfums doux, quasi imperceptibles, il n’est pas fait pour vous. Pour toutes les autres, vous allez vous régaler !

Les notes olfactives de Voce Viva Intensa

S’il fallait résumer ce parfum en deux mots, je dirais force et raffinement. Il s’agit en fait d’un parfum boisé et floral intense. Les fleurs blanches, de jasmin se mêlent à une bergamote pétillante, sans oublier la vanille qui prend beaucoup de place dans ce mélange, puisqu’elle est doublement dosée.

Vove Viva Intensa fait clairement partie de ces parfums que l’on n’oublie pas. Difficile de passer inaperçu lorsqu’on le porte. Il force donc à la personne à s’assumer, à poursuivre ses rêves coûte que coûte sans se préoccuper du regard des autres. C’est amusant, parce qu’il me fait aussi penser à l’amour, peut-être son emballage rouge assez évocateur.

D’ailleurs, c’est bientôt la St-Valentin, soit l’occasion de surprendre votre amoureuse. Et la bonne nouvelle, c’est que Valentino propose de beaux coffrets Voce Viva à offrir.

Rendez-vous ICI pour jeter un coup d’œil.