Le dernier dragon, tome 4, Le retour du drakon

Le retour du drakon est le quatrième et dernier tome de la série fantastique Le dernier dragon, des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Jean-Pierre Pécau et Lajos Farkas, parue en janvier 2022, qui présente la conclusion de la série dont l’histoire est revisitée, avec une pointe fantasy.

De nombreux navires arrivent vers la ville de Tyr. Le capitaine se réjouit et demande à Vittorio d’aller chercher dame Francona. Dans les bateaux, les hommes se félicitent de voir encore la cité de Tyr sous la même bannière. Les renforts arrivent à temps ! Dans le ciel apparaissent bientôt de nombreux dragons. Les hommes dans les bateaux pensent à une patrouille de l’ordre, qui vient à leur rencontre. Mais les navires sont incendiés par les dragons qui crachent leur feu sur eux. Dans la ville, le capitaine assiste à cette triste vision, sans pouvoir intervenir. Des hommes ont été sacrifiés pour rien… Dame Francona explique qu’elle ne peut rien faire non plus. L’ordre n’a pas de dragons à Tyr, qui est un port neutre. De plus les nids sont vides dans toutes les maisons chapitrales de l’ordre. La ville de Tyr semble perdue, et l’émir d’Egypte paraît vouloir la prendre intacte.

Les survivants de la compagnie des mercenaires, emprisonnés à Damas, vont tenter de s’échapper, avec l’aide de Draga, Umas et Amaury. Ces derniers espèrent bien pouvoir s’enfuir avec le dernier œuf de dragon, qui n’a pas encore éclot. Mais rien ne va fonctionner selon leur plan, entre coups bas, traitrise, ruse, tour de force et rencontres plus ou moins heureuses. La bande dessinée est haletante, avec une menace grandissante, mais aussi avec ce dernier œuf de dragon, qui est sur le point d’éclore. Celui-ci passe de main en main, les rebondissements sont nombreux, avec des combats épiques, rusés, des échanges, des démonstrations de force… L’aventure se conclut avec ce dernier tome, de manière épique, offrant un récit tout à fait plaisant à découvrir. Le dessin est travaillé, agréable, avec un trait fluide, efficace, présentant de belles scènes d’action, notamment.

