Aloha – Le réveil lumineux de Terraillon qui prend soin de notre sommeil

S’endormir paisiblement jusqu’au lendemain, cela vous parle ? Malheureusement pas pour tout le monde, c’est un fait. Et cela provoque un cumul de fatigue qui peut nous affecter au quotidien. Terraillon a donc eu l’idée de mettre au point un réveil lumineux simulateur d’aube nommé Aloha. Et nous allons vous dire ce que nous en avons pensé, puisque nous avons eu le plaisir de le tester durant plusieurs semaines, c’est parti !

Aloha : Une aide à l’endormissement

Il y a énormément de facteurs qui sont un frein à l’endormissement. Et s’il est difficile de tous les identifier, il est facile au contraire de se défaire de quelques mauvaises habitudes, surtout avant le coucher. L’excès d’écrans, la caféine, le stress, la lumière, etc. Autant de raisons qui ont poussé Terraillon à proposer le réveil lumineux Aloha comme véritable aide au sommeil.

Aloha : Qu’est-ce que c’est exactement ?

Aloha se présente donc sous forme de réveil à l’allure élégante et discrète. Il permet aux utilisateurs de s’endormir plus vite et de se réveiller en douceur. Ce qui n’est pas franchement le cas avec la « douce » symphonie des réveils dits classiques. Il a été développé et testé cliniquement par des spécialistes en médecine du sommeil. Soit, un réveil en totale cohérence avec ce dont ont besoin les gens qui peinent à s’endormir. D’ailleurs, il promet un endormissement en 15 minutes environ. Oui, mais comment ?

Se réveiller avec Aloha

Avec le réveil Aloha, tout se joue sur l’ambiance lumineuse qu’il diffuse dans la pièce, à savoir 16 millions de couleurs personnalisables. Cette lumière va démarrer 30 minutes avant l’heure du réveil, autour de teintes bleues qui évoluent au fur et à mesure. Jusqu’à dévoiler une couleur plus claire, propice au réveil, accompagnée d’une musique douce et rassurante. En effet, les lumières bleues agissent directement sur l’hormone du sommeil, la mélatonine, de façon à ce que le réveil se fasse plus sereinement.

S’endormir avec Aloha

Les futurs utilisateurs seront surpris de voir que le réveil Aloha diffuse de la lumière rouge pour les aider à s’endormir. Et c’est pourtant vrai ! Terraillon nous explique que la lumière rouge du coucher du soleil est un déclencheur de l’endormissement. Et si cela peut déstabiliser durant les premières minutes, on se laisse bien volontiers bercer par le programme de cohérence cardiaque. Pendant 15 minutes, Alhoa nous invite à inspirer et expirer profondément, au rythme de la lumière rouge. Le but étant de se concentrer sur autre chose que nos pensées parfois polluantes, contre un état de veille au sommeil. Un autre programme est proposé, le « coucher de soleil » qui permet durant 20 minutes de profiter de la diffusion de couleurs allant de l’orange au rouge, dans l’espoir de s’endormir paisiblement.

Aloha : facile à utiliser !

Nous tenions à préciser qu’Alhoa est facile à utiliser, on l’apprivoise en quelques minutes seulement. Il possède 4 interfaces tactiles permettant de lancer les programmes souhaités, régler l’heure et mettre l’alarme également.

Mon avis sur le réveil Aloha

Pour tout vous dire, j’étais d’abord sceptique parce que je n’ai pas vraiment de problème à m’endormir. Du coup, je me suis dit que je l’utiliserai pour faire des séances de relaxation, et quelle merveille ! Je suis conquise par le programme de cohérence cardiaque qui m’a permis de rythmer mes séances et de me recentrer également. Lorsque j’ai envie de m’offrir un moment de tranquillité, je le mets dans la pièce et je profite de toutes les couleurs programmées, c’est très agréable.

Aloha fait partie de nos coups de cœur de ce début d’année. Il suffit de le tester pour l’adopter. D’ailleurs, si vous souffrez d’insomnie au quotidien et que le réveil vous est venu en aide, dites-le-nous en commentaire sous l’article.