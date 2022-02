Le royaume des brumes : Une aventure médiéval-fantasy aux Éditions Jungle

Le royaume des brumes, une aventure jeunesse, médiéval fantasy en one shot, disponible depuis le 3 Février 22.

Jadis, le pouvoir des trois dieux permettait la paix entre toutes les créatures terrestres. Mais, un jour, l’un d’eux déroba l’œil du dieu des bêtes, brisant cet équilibre. Une brume épaisse envahit alors les villes et les forêts donnant naissance à ce que l’on appelle à présent : le Royaume des Brumes. Les animaux sacrés entr​èrent​ dans une colère indéfinissable contre toutes les autres créatures terrestres.

Gherd, une jeune humaine décide de découvrir comment tout cela est arrivé !

Le décor :

Une petite bête sacrée portant un message entre son bec survole le village des humains …

Dans la hutte principale, une réunion de la plus grande importance bat son plein. D’un côté, les hommes qui veulent cesser de tuer les bêtes sacrées envoutées. Dont le mari de Bya, une femme se servant de pierres magiques pour amplifier les prières et « envouter » et calmer les bêtes. De l’autre les tueurs, qui ne veulent en aucun cas croire en la paix !

La discussion est houleuse. Mais, soudain, un homme rentre à la hâte pour signaler une énorme créature s’approchant du village.

Plus loin, en retrait du village, la chaumière de Bya et de leur fille Gherd…

Tout est calme, et même Puc, ce petit bout de bestiole sacré est rentré à la maison ! Pendant que Gherd sort pour jouer un peu avec cet adorable compagnon, Bya commence à lire le parchemin que Puc lui a ramené de la ville. Elle est interrompue par les cris de sa fille, et elle constate au dehors que celle-ci est attaquée par un animal énorme, mi-loup, mi-cerf.

Sans réfléchir, Bya sort une de ses pierres magiques. Puis, récite une série d’incantations, qui permettent d’apaiser l’animal. Gherd parvient presque à lui effleurer le nez pour la caresser.

Mais, tout se gâte lorsque les hommes du village, furieux, débarquent. En un instant, la bête blessée par des flèches, assène un coup fatal à Bya, puis au père de Gherd qui s’interpose entre la fillette et la bête enragée. La bête s’enfuit, effrayée par une attaque multiple.

Le soir, la fillette orpheline, prise sous la protection de son oncle, demande à devenir une tueuse de créatures. Et lorsque celui-ci refuse, car, seuls les hommes du village ont ce privilège, elle s’échappe dans la nuit pour prouver qu’elle est capable d’en tuer une toute seule. Mais, ce qu’elle va trouver sur son chemin va la faire changer d’avis …

Le point sur la BD :

Le royaume des brumes, un one shot jeunesse appréciable avec son univers médiéval fantasy fourmillant de créatures sorties tout droit de l’imagination de Francesca Carita. Les graphismes sont signés, originaux et la colorisation toujours en phase avec la nature.

Car, outre le fait que Marco Rocchi déroule son scénario sur le thème de l’hostilité, et de la capacité de l’humain à comprendre que la guerre n’arrange rien aux choses, il pose également un regard tout particulier sur la nature et les animaux. À travers le déséquilibre engendré par l’avidité de l’humain, il dénonce la folie des anciens et leur travers. Sa protagoniste principale, cette jeune Gherd, n’est autre que l’avenir de son peuple, et le lien entre la paix et le changement qu’elle veut observer dans son environnement, en comprenant son propre passé et le confrontant à son futur.

Une aventure initiatique avec une héroïne forte, capable de comprendre et de réfléchir sur ses propres actes, aux Éditions Jungle.

La conclusion :

Une initiation à la réflexion sur nos propres actes et aux responsabilités que peut engendrer une telle quête ! Le royaume des brumes aux Éditions Jungle, est un bonheur pour tous les aventuriers/es aimant les histoires d’amitiés, les complots sous-jacents et le médiéval fantasy ! Capable de remettre en question des faits, de les analyser et de prendre les bons chemins pour changer son avenir. Couplé d’ un univers tout particulier, extrêmement inventif !