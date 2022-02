Révélations – Un jeu d’ambiance coopératif pour découvrir l’autre

Révélations est un jeu Act in games, d’ambiance et coopératif, qui invite à découvrir les émotions de l’autre. Un jeu de plateau et de cartes, idéal pour les couples, pour deviner les émotions de chacun avec des situations présentées. Une jolie boîte à s’offrir et à partager…

La boîte se compose de 176 cartes, d’un plateau de jeu, d’un pion et d’un livret de règles. Le jeu est pour les personnes à partir de 16 ans, et se joue entre 2 et 8 joueurs, pour une durée de 30 minutes, environ. C’est un jeu d’ambiance et de coopération, pour adultes, aux situations amusantes et parfois coquines ! La mécanique coopérative fonctionne parfaitement, pour éviter des affrontements, et justement offrir un rapprochement. Le but du jeu est simple, il va falloir exprimer ses émotions, face à des situations, pour tenter d’évaluer ceux des autres joueurs. Ainsi le pion avance sur le chemin de l’empathie, pour aller jusqu’à l’arrivée !

La mise en place du jeu est simple, avec la piste d’empathie à installer au centre, le pion au départ, les cartes à sélectionner. En effet, il y a 106 cartes Situations, avec les questions, 18 cartes Emotions, 48 cartes Vote et 4 cartes Score. Des cartes Emotions sont à placer autour du plateau de jeu et les cartes Vote, avec les symboles des émotions correspondants, permettent de désigner son émotion. Il faudra la mettre face cachée afin de deviner l’émotion de ou des autres, et que les autres joueurs devinent notre émotion. Les cartes scores déterminent l’avancement sur le plateau de jeu, suivant les nombres de joueurs.

Le jeu est simple, amusant et parfois coquin, apportant une certaine ambiance, mais aussi invitant à se confier et mieux connaître les autres. Les questions sont sérieuses, légères ou coquines, très surprenantes, pleines d’imaginations, et amusantes. Ce sont ces questions qui apportent de l’ambiance, qui peuvent ainsi aussi être discutées, selon les émotions ressenties de chacun… A la fin, on découvre aussi, si l’on se connaît bien ou pas, avec quelques remarques…

Révélations est un jeu d’ambiance, coopératif, qui invite aussi à se révéler et découvrir les autres. Un jeu d’adultes, avec des questions parfois coquines et surprenantes, parfait pour les couples, afin de s’amuser, de se découvrir et invitant à des échanges drôles et parfois profonds. Une boîte à offrir ou à découvrir pour la Saint Valentin…