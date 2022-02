Alpina Savoie – Les Crozets, des pâtes carrées, françaises et savoureuses

Les Crozets Alpina Savoie sont des pâtes françaises, respectueuses de l’environnement et gourmandes. Elles sont parfaites pour les menus d’hiver, mais plus encore, elles peuvent surprendre en dessert, et pour les salades d’été !

Alpina Savoie, créée en 1884, est un semoulier pastier français, fabricant de pâtes et de couscous. La marque française ne cesse de surprendre, avec une belle gamme de produits, alliant parfaitement les recettes d’hier avec les envies d’aujourd’hui. La qualité et l’originalité sont les points forts de la marque, qui propose des produits d’origine France et respectueux de l’environnement. En effet, la filière blé dur de la marque est 100% origine France et développée depuis 20 ans. Ceci garantit la qualité de pâtes carrées ! Des agriculteurs français s’engagent, également, dans une démarche éthique et durable, pour les écosystèmes, la biodiversité, la planète.

Alpina Savoie présente une belle gamme de produits gourmands, avec, entre autres, des pâtes, des Crozets, du quinoa, coucous, cœur de blé et polenta. Les Crozets sont de petites pâtes carrées uniques et savoureuses. Elles se déclinent en plusieurs saveurs, pour varier les envies et les plaisirs ! Il y a des Crozets nature, au sarrasin, aux noix du Dauphiné, aux chanterelles, et aussi deux produits bio nature et sarrasin. Les Crozets sont souvent associés à la Croziflette, véritable recette gourmande, d’Alpina Savoie, réconfortante l’hiver. La recette est simple, rapide, savoureuse, et saura plaire à tout le monde, toute la famille, petits et grands.

Les Crozets sont à déguster en gratin, en salade, mais aussi en dessert, en toute saison ! En effet, ces petites pâtes carrées se savourent en gratin, en bouillon, en Crozitto, comme un risotto, pour des plats d’hiver qui sauront réconforter. Les Crozets peuvent aussi se déguster en dessert, de façon riz au lait, et aussi en salade d’entrée, pour des recettes fraîches à savourer en été. Les possibilités deviennent nombreuses, avec un peu d’audace et beaucoup de gourmandise ! De plus les différentes variétés de Crozets permettent aussi de décliner les saveurs et les recettes, pour éveiller les papilles.

Alpina Savoie est une marque française, qui présente des produits français, bons et sains. Parmi une belle gamme de produits, les Crozets sont incontournables ! Des petites pâtes carrées, qui mêlent tradition, savoir-faire et authenticité, avec les plaisirs d’aujourd’hui à travers des recettes gourmandes et originales.

