LowReader : Trois récits d’horreur à la sauce Label 619 !!

Un bon moment à passer, pour ceux qui ont les tripes et le cerveau bien accrochés car il arrivera dans certaines histoires, que celui des protagonistes le soi beaucoup moins !!! Accrochés je veux dire ….

Disponible grâce à la toute nouvelle collaboration Rue de Sèvres/ Label 619, depuis le 26 Janvier 22 !

Le décor :

Trois raisons d’avoir des sueurs froides pour le premier tome de cette série d’anthologie qui aura des petits frères et sœurs !!

Devil’s key par Mud & Ghisalberti

Un groupe de métal sur le déclin, se voit jouer dans une pub claquée pour une chaîne de restauration rapide « Fat’s Burger » . Tandis que les membres du groupe se jette une petite mousse sur la canap, en regardant leur pub, l’écran change tout à coup. Ils constatent que c’est leur maison qui est à présent sur l’écran, comme si quelqu’un les filmait de l’extérieur ??? … Un combat contre l’enfer en vue, avec un récit absolument déjanté !

Mr Sato par Run & Singelin

Un vieux looser « transparent » aux yeux des autres, qui se fait régulièrement racketter par des petites frappes en rentrant du boulot, s’entiche de l’imprimante laser. Et, décide de ne plus jamais se laisser faire !! Giclée d’hémoglobine, et combat pour exister sont les maîtres mots de ce récit dénonçant l’insécurité, et les débordements sur les « armes fantômes » en circulation sur le territoire Japonais.

She-Wolf & Cub par Maudoux

May day … May day … Maudoux remet le couvert avec sa protagoniste chérie Masiko ! Et on aime !! Surtout avec le méga poster que j’ai eu la chance de découvrir à la fin de la lecture !!

Donc, je disais, une Masiko survoltée en mode « fin du monde » , avec son bébé sur les bras. Mauvais endroit, mauvais moment. Une course contre la montre pour trouver un Doc capable de soigner son bébé malade … un soir de pleine lune ! Ça dépote grave lorsqu’il s’agit de mêler le mythe du loup-garou, et une mère déchainée prête à tout pour sauver son gosse !! Un récit qui rappelle un proverbe japonais, qui dit que la femme est un petit chaton avant de devenir mère où elle se transforme en vrai tigresse !

Le point sur le comics :

Rien ne change. Pour le pire et le meilleur ! Le label 619 chez Rue de Sèvres finalement c’est toujours aussi bonardos ! Ce premier opus de LowReader est un comics book d’anthologie fait par des auteurs que l’on connait tous pour leurs séries incroyables et leur pep’s à nous balancer du lourd.

On a droit au sommaire,aux fake-publicités et aux « courriers des lecteurs » à l’ancienne , avant d’enclencher sur le premier récit déjanté. Puis on finit sur un « brain-refresh » à chaque fin de lecture. Surprise, ce premier tome se voit même entiché d’un coffret spécial. On lit avec le son des « Sticky Boys », qui va avec la première histoire. Vous pouvez l’écouter jusqu’à la fin du comic-book, ça le fait avec les deux autres story aussi.

Et, cerise sur le gâteau : poster dépliant offert correspondant à une des couvs d’un des récits ! C’est la loterie !

La conclusion :

Un premier tome enflammé pour ce LowReader aux Éditions Rue de Sèvres. Le label 619 continue sur sa lancée en mettant toujours le doigt où ça fait mal ! Transposant des récits dénonçants les failles d’un système commercial. Et/ou sociétal. Et/ou s’amusant du ridicule de certaines de nos structures, en les transformant en récits horrifiques trashs qui ont un vrai sens ! Level up again !