Saint-Valentin – Nos idées de cadeaux pour ELLE et LUI

Ah la Saint-Valentin, certains trouvent cela cliché et passent leur tour. D’autres se disent qu’il ne faut pas louper une occasion de célébrer l’amour et en profitent pour s’offrir une escapade romantique, un restau, du parfum, des produits soins, etc. J’avais envie de vous donner quelques idées de cadeaux tout budget, de façon à ce que vous puissiez vous en inspirer.



Wonderbox reste un des cadeaux les plus complets permettant à chacun de se projeter autour d’un séjour en amoureux, d’un tête-à-tête au restaurant, d’une séance de relaxation à deux, etc. Plus de 14000 activités sont proposées par Wonderbox, donc difficile de ne pas trouver son bonheur, on est d’accord. Et à l’occasion de la Saint-Valentin, la marque propose le coffret tout de rose vêtu LOVE Émotion qui annonce la couleur : prenons un peu de temps pour nous ! Wonderbox, c’est s’autoriser à se laisser surprendre puisqu’aucun plan n’est établi à l’avance. Vous n’aurez qu’une mission : trouver l’activité que vous avez envie de partager avec votre moitié, la réserver facilement sur le site en ligne, et bien sûr en profiter un max !

Des chocolats. Cliché ? Absolument pas : simple et efficace !

L’idée de la boîte de chocolats pour la Saint-Valentin, je dis oui ! En plus, c’est un cadeau simple et efficace, idéal quand on manque clairement d’inspiration. Par contre, il faut veiller à prendre du bon chocolat qui pourra surprendre votre chéri(e) !

Et sans surprise, j’ai choisi de vous présenter le coffret proposé par le chocolatier Cluizel, “Fleurs de la passion”. Cette année, il a eu envie de surprendre autour d’un coffret comprenant des cœurs chocolatés absolument délicieux. Son packaging très élégant renferme un assortiment de 8 bonbons de chocolats en forme de cœur : pralinés caramélisés, ganaches fruits de la passion enrobées de lait et un cœur plus imposant en chocolat Kayambe noir, 72 % de cacao.

Tsss… je dis ça, je dis rien, mais Cluizel propose une pâte à tartiner noisettes 42 % qui est juste dingue, il fallait absolument que je vous en parle. Son pot est élégant, la texture est fondante, le goût est incroyable, fort en noisettes. Sans oublier qu’elle est 100 % naturelle, composée de 5 ingrédients seulement, à savoir de la poudre de cacao, du lait entier, du sucre, de la vanille Bourbon en gousse et des noisettes entières. N’oubliez pas de joindre deux petites cuillères au cadeau, cela promet un moment de gourmandise intensément addictif.

Un parfum ? Bonne idée ! Ma sélection…

Je me devais de proposer le parfum en tant que cadeau parce que vous savez que je suis passionnée par le sujet et que je vous en présente très souvent. Aussi, n’hésitez pas à vous rendre ICI pour découvrir toutes les dernières rubriques : Voce Viva Intensa, Dolce & Gabbana Gold, Mademoiselle Azzaro pour ELLE. Man Terrae Essence, Ralph’s Club ou encore Luna Rossa Ocean pour LUI. Soit, une sélection diverse et variée, vous trouverez forcément l’élu de votre cœur.

Des soins pour visage/corps

Pour tous ceux et celles qui recherchent des idées de cadeaux à faire à une femme, rendez-vous ICI vous aurez un aperçu de ce que nous avons pu tester et valider. Vous verrez, le choix est impressionnant !

Quant aux hommes, ils sont de plus en plus nombreux à prendre soin d’eux autour de soins réconfortants. Parmi les marques que j’ai récemment testées, la gamme homme de Melvita se détache clairement. Elle est très réussie, bien pensée. Melvita propose une routine simple et efficace. Elle se compose de deux produits indispensables, à savoir un shampoing douche et un déodorant 24h. Les packagings sont hypers masculins. Que dire, si ce n’est que le shampoing douche est certifié bio, sans sulfates. Il est doux, et sent bon le frais. Il se compose d’huile de baobab bio et d’eau de citron. Un 2 en 1 bien pensé, que ce soit pour la peau ou les cheveux. Je vous encourage à tester le déodorant pour vous faire votre propre avis. Pour ceux qui recherchent des compos cleans et bio, celui-ci est sans sel d’aluminium.

Très belle Saint-Valentin à tous !