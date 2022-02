Cosplay : un Comic-Kon qui part en vrille aux Éditions Le Lombard !

Partagez





Toi aussi t’aimes les super-héros, et t’aimerais que ta vie sorte de l’ordinaire ?

Alors tu peux lire Cosplay, un one-shot jeunesse où une bande de potes passionnés par les “déguisements”, se retrouvent coincés dans une histoire de fou, bien plus sérieuse que leur journée au Comic-Kon de Paris !!!

Une aventure drôle et incroyable disponible depuis le 21 Janvier 22 aux Éditions Le Lombard.

Le décor :

27 Mars 22, Paris, sous la pluie …

On entend le présentateur radio expliquer qu’un attentat a eu lieu. Devant le poste de police, les journalistes s’empressent prêts à voler toutes informations sur le sujet, tandis qu’à l’intérieur, le commissaire interroge un jeune garçon sur les faits. Assis à la table, complètement amoché, Batman se remémore sa journée complètement barrée.

Quelques heures plus tôt à peine …

Abel est en pleine démonstration devant le miroir de sa chambre. Il a fabriqué son plus beau cosplay de Batman, afin de participer au concours de costumes organisé lors du Comics-kon de Paris. Et ce n’est ni son gros relou de frère, ni ses parents, qui vont empêcher cela ! Il ne lui reste qu’à rejoindre Emile, son pote rondouillet, réplique parfaite d’Obi-wan kenobi ! Pendant qu’ils attendent le bus, une bande de trois rigolos commencent à les harceler, et ne se gênent pas pour essayer de voler la création d’Emile : son sabre laser. Mais, le sang de notre Batman ne fait qu’un tour, il s’élance sur les « malfrats » , et, après leur avoir asséné de nombreux coups, réussit presque à les effrayer !!!!

Enfin … c’est ce qui aurait dû se passer si Abel n’était pas la « crevette » qui savait qu’il n’avait aucune chance devant ses agresseurs !!! Ceux-ci partent avec le sabre laser, et les deux potes désemparés, sans moufter, partent pour la journée de leur vie … sans sabre laser !

Malheureusement, quelque chose d’inattendu va se produire, et les pousser au-delà de leurs limites, leur permettant de devenir enfin, les héros qu’ils souhaitent !!

Le point sur la BD :

C’est drôle, c’est frais, c’est actuel ! Bref, Cosplay aux Éditions Le Lombard, c’est parfait pour les pré-ados et les ados !!!! Même les adultes ,en fait, passent un bon moment.

Un album sous le signe de la geek attitude, où le scénario de Matias Istolainen, décrypte à la perfection les envies et les rêves les plus fous, des « barrés » de super-héros et de cosplay !! Ses personnages sont là pour développer leur courage tout au long de l’aventure, en se révélant petit à petit. Mais, aussi pour devenir eux-mêmes des « supers » correspondant à leur personnalité un peu trop « ordinaire ». Voire complètement loose !

En tant qu’ancienne étudiante des beaux-arts spécialisée dans l’animation, Maribel Conejero excelle avec ses illustrations très « comics-like ». Ce premier projet signe son talent graphique visuellement très expressif.

La conclusion :

Un réel bon moment passé en mode cerveau « pré-ado » !! Cosplay aux Éditions Le Lombard mixe les références geeks à foison, et surprend par le nombre d’annotations relatives à cet univers ! D’ailleurs en fin de lecture, on est étonné en retrouvant la liste complète de références. Ce qui permet au lecteur de reprendre une à une les pages de l’histoire et de s’amuser à chercher tout ce qu’il a raté ! Vous serez à présent prévenus ! Chaussez vos plus belles lunettes infra-rouge, et vous aussi : « you can be heroes, just for one day » (D.Bowie)