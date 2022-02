Les contes du Vaporetto – Editions Sarbacane

Les contes du Vaporetto est un album de Didier Lévy et Tiziane Romanin, paru aux éditions Sarbacane, en janvier 2022. Un livre qui présente trois contes pleins de poésie et d’humour, d’un Vaporetto et de son capitaine, dans les canaux de la belle ville de Venise.

Dans la ville de Venise, il y a beaucoup de chats. Les félins, pour se déplacer, peuvent prendre leurs pattes ou le Vaporetto. Mais le bateau est interdit aux chats, alors ils doivent s’y prendre en cachette ! Les chats se déguisent, et à Venise, ils ont depuis longtemps, un certain talent pour les déguisements… Les félins se laissent donc pousser les moustaches de toutes les façons possibles. Aussi, ils enfilent quelques habits de leur invention, pour monter à bord du Vaporetto, sous l’œil amusé du capitaine. Marco fait comme si de rien n’était. Venise est aussi réputée pour ses pigeons ! Et aux aussi aiment prendre le bateau…

Trois contes sont donc à découvrir dans ce bel album original et plaisant. On y retrouve à chaque fois le Vaporetto et Marco, le capitaine, pour de drôles d’aventures et rencontres. Il y a des chats, des amoureux et le Père Noël ! La magie s’invite aussi dans ces histoires farfelues, curieuses et drôles. Ainsi les jeunes lecteurs suivent les aventures quotidiennes du Vaporetto et de son capitaine Marco, entre la rencontre de curieux chats, des amoureux qui modifient l’aspect de son bateau, qui ne peut plus avancer et d’un personnage adoré par les enfants. Les contes sont plaisants à lire, avec des pages qui présentent un volet dépliant, présentant ainsi une belle et grande scène, qui immergent encore plus les enfants dans l’histoire. L’album est singulier, poétique et drôle, il saura plaire aux petits comme aux grands. Le dessin est tout aussi agréable et doux, avec un trait fin et fluide, un univers chatoyant et expressif.

Les contes du Vaporetto est un bel album, des éditions Sarbacane, qui présente trois contes poétiques, autour d’un bateau de Venise. Un livre singulier, empreint de magie, de surprise et d’amusement, avec des rencontres improbables, belles et enchanteresses.