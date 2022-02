En tant que grande adepte du son Marshall, j’avais envie de vous présenter les écouteurs MINOR III que j’ai le plaisir de tester depuis plusieurs semaines. Alors, qu’en ai-je pensé ? Suis-je conquise par sa longue autonomie de 25 heures ? Sont-ils confortables ? Est-ce que je les ai adoptés ? Je vous dis tout !

Marshall : un crush qui dure depuis bien des années !

Marshall fait partie de ma vie depuis plusieurs années en effet. Il faut dire qu’à la maison on raffole de musique, de bons sons qui envoient du lourd et donnent envie de danser et de chanter à tue-tête. Et au-delà des caractéristiques techniques que je trouve hypers satisfaisantes pour tout ce qui est enceintes notamment, je suis dingue de l’esthétisme Marshall. Les appareils possèdent des lignes épurées, élégantes, très reconnaissables, des objets « déco » à part entière.

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que je vous parle de Marshall sur FranceNetInfos, puisque je vous ai déjà présenté deux autres produits de la marque, à savoir l’enceinte EMBERTON que j’adore, et le casque Mid A.N.C que j’ai rapidement adopté également. Il est notamment idéal au boulot, lors d’une réunion en open space, puisqu’il minimise le bruit ambiant, bien pensé !

Les écouteurs MINOR III : 25 heures d’autonomie sans fil, qui dit mieux ?

Je fais partie des gens qui écoutent beaucoup de musique ou podcasts avec des écouteurs parce que je passe beaucoup de temps dans les transports en commun. Du coup, lorsque j’ai découvert que Marshall proposait les écouteurs MINOR III avec comme promesse d’écoute 25 heures non-stop, je me suis dit « Ok, il faut que je les teste ». Et franchement j’ai bien fait, parce que pour la première fois, mon avis est quelque peu mitigé…

Un son de dingue, comme toujours !

Les écouteurs MINOR III envoient un son hyper agréable, franc, puissant aussi. Bref, là-dessus, sans surprise, j’ai été conquise instantanément.

Un temps de lecture idéal

On en revient un peu à la promesse de Marshall par rapport à ces écouteurs qui annonce 25 heures d’autonomie sans avoir besoin de les brancher. En fait, une fois chargés dans l’étui de charge, ils offrent 5 heures de lecture non-stop + 4 recharges supplémentaires. Soit les 25 heures d’écoute annoncées. J’ai pu observer que l’autonomie est bien au rendez-vous, il suffit donc de recharger l’étui sans fil ou via un câble USB-C fourni et le tour est joué. Pour ceux qui s’inquiètent du temps de recharge, il faut au maximum 2h pour une recharge complète, rien à redire donc !

Un look canon, mais…

On en parle du look de ces écouteurs ? Cet élégant boîtier noir qui s’ouvre facilement, laissant apparaître les écouteurs de droite et de gauche, signés du M de Marshall… Le tout est magnifique ! Alors, pourquoi n’ai-je pas été complètement conquise avec l’esthétisme des écouteurs ? Eh bien, pour leur taille. Je suis au regret d’annoncer qu’ils ne s’adaptent pas complètement à mes oreilles. Ils sont difficiles à enfiler, à mettre en place. La matière a tendance à glisser, il n’y a pas cette petite texture adhérente qui m’aurait permis de les maintenir plus facilement. Je me suis demandée si je n’avais pas un souci de taille d’oreilles… Puis j’ai regardé les divers avis et il semblerait que d’autres personnes soient concernées. Aussi, je vous conseille de vous rendre en magasin pour les essayer avant de vous les acheter.

Des commandes hypers pratiques

J’ai été bluffée de voir la facilité avec laquelle les écouteurs se mettent en route. Il suffit de déclencher le Bluetooth pour qu’ils fonctionnent instantanément. J’ai été bluffée par la rapidité de reconnaissance. J’ai beaucoup apprécié les commandes tactiles sur les écouteurs, puisqu’en exerçant une pression sur le M, il est possible de stopper la musique et de la remettre également. À savoir que cette fonction tactile permet aussi de prendre, refuser ou stopper un appel, très pratique !

Pour conclure, je reconnais avoir été charmée en tout point par les écouteurs si ce n’est cette frustration concernant leur taille. En effet, ils sont trop gros pour moi et de ce fait, impossible de les adopter. Heureusement, il faut croire que ma moitié à des oreilles « normales », puisqu’il n’a aucun mal à porter les écouteurs durant plusieurs heures sans qu’ils ne bougent des oreilles.

Encore une fois, Marshall offre du bon son, fluide et sans interférences, et ça, on adore !