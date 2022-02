Mes amis sont… Un jeu d’ambiance pour penser comme Internet

Mes amis sont… est un jeu de société humoristique, de la maison d’éditions Le Droit De Perdre, spécialisée dans le jeu de société décalé humoristique. Un jeu d’ambiance, fun et tendance, qui propose de deviner les suggestions automatiques des moteurs de recherche Internet…

Le Droit De Perdre est une maison d’édition française, qui depuis 2009 présente des jeux d’ambiance, drôle, à prendre au second degré. Les jeux stimulent l’imagination et invitent au rire et délire ! L’univers proposé donne envie de rire, de s’amuser, d’échanger, de se relâcher, de philosopher…

Parmi la jolie gamme de jeux de société, Mes amis sont… est un coffret drôle, plein d’imagination, à découvrir. Le jeu est pour les grands enfants, à partir de 16 ans, il se joue entre 3 à 11 joueurs pour des parties d’une trentaine de minutes. La boîte se compose de 300 cartes, elle sert de sabot et de piste de scores, d’un sablier, de 6 jetons et de 2 pions équipe. Le jeu est parfait pour l’apéro ou finir une soirée entre amis, avec pour but de retrouver un maximum de suggestions automatiques repérées sur les moteurs de recherche, à partir d’un début de phrase.

Le jeu est simple à mettre en place et facile à comprendre, d’ambiance, par équipes. Il faut un arbitre, pour toute la partie et les autres joueurs se divisent en deux équipes. L’arbitre tire une carte, énonce le début de la phrase de la carte et les joueurs, des deux équipes doivent deviner ce que les moteurs de recherche indiquent par la suite. L’équipe de donne une bonne réponse gagne un jeton ! Les propositions sont à donner, tant que le sablier coule. Une fois que le sablier a fini de couler, le nombre de jetons gagnés définit le nombre de cases à avancer, sur la piste de scores. La première équipe à arriver au bout de la piste de scores remporte la partie ! Des smileys, sur certaines réponses, offre un pas supplémentaire sur la piste de scores, pour pimenter le jeu.

Le jeu est simple, rapide, amusant, invitant à mettre une belle ambiance, à se révéler aussi, à travers les réponses données ! C’est drôle, parfois surprenant ou déroutant, un brin décalé, invitant aussi à la discussion… Le jeu d’équipe est prenant, les suggestions filent, pour s’amuser, rire et s’interloquer de quelques recherches faites par nos semblables !

Mes amis sont… est un jeu d’ambiance et d’équipe, de la maison d’édition Le Droit De Perdre. Un jeu tendance qui propose de deviner les suggestions automatiques des moteurs de recherche Internet, pour réponses décalées, saugrenues, surprenantes, et plus classiques ! Un jeu à offrir, à partager, pour passer de bonnes soirées entre amis.