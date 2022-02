Mezkal – Un road-movie mystique des éditions Soleil

Mezkal est une bande dessinée de Kevan Stevens et Jef, parue en janvier 2022, aux éditions Soleil. Un bel ouvrage de 188 pages, qui présente un road-movie mystique et déjanté, une quête de sens, de vie, d’amour, dans l’enfer et la violence des cartels mexicains.

Un chat noir ouvre les yeux sur la rue. Une prostituée l’invite à monter et de lui faire tout ce qu’il veut… Le chat poursuit son chemin, une clope à la gueule. Sur le trottoir, à côté de lui, il y a des mégots, une dent, un œil… Un peu plus loin, un homme est allongé par terre, il chante. A côté de lui, une bière, une seringue et du vomi ! Plus loin encore, dans cette même rue, deux jeunes se piquent et un marin dégueule. Vananka fait toujours ce putain de même rêve chelou. Il se réveille en panique, dans son lit. Il se sent comme une ombre, un courant d’air qui ne ferait que traverser son époque. Il se lève, allume le gaz, prend une douche, tue un cafard et s’habille. Il repense à son enfance, et à la dernière fois qu’il a ri. C’est lorsqu’il jouait, avec son père, aux cow-boys et aux indiens. Il avait 4 ans, lorsque son père est parti. Ses fringues puaient le poisson, car il bossait à la conserverie.

L’histoire est dense, présentant un jeune américain qui part à l’aventure, après la mort de sa mère. Plus rien ne le retient, il ne possède rien. Alors, il décide de partir en quête d’un sens à sa vie, à la rencontre d’autres personnes. Il va rencontrer une femme au sang indien et sa famille, qui vont devenir sa famille également. Mais le danger rôde partout là-bas… Le road-movie est mystique, la bande dessinée déjantée, présentant des personnages singuliers, dans un univers empreint de violence et de coups bas. L’aventure s’annonce épique, forte et poignante, le récit est assez bien découpé et plutôt plaisant à découvrir, prenant. Les rebondissements sont nombreux, tout comme les rencontres, entre cartels, motards, tueurs sanguinaires… Le dessin est particulier, semble parfois maladroit, caricatural, mais colle tout à fait avec ce road-movie mystique, qui offre aussi quelques belles planches.

Mezkal est un road-movie singulier et déjanté, des éditions Soleil. Un album particulier qui présente un jeune américain qui part à l’aventure, au Mexique, qui va croiser une belle femme, mais aussi un chaman aux étranges pouvoirs, les cartels sanguinaires…