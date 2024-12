Pixel : un sublime spectacle aux frontières du virtuel

Partagez





Les danseurs traversent la scène. Ils marchent au ralenti. Certains se mettent à mouvoir. Des corps désarticulés qui peinent à avancer. C’est sublime. 10 ans que l’hybride création de Mourad Merzouki rencontre un succès dans le monde entier. Une spectaculaire fusion entre la danse hip-hop, les arts circassiens et le numérique.

Une entrée tout en sobriété et technicité qui nous plonge dans une matrice indomptée. Une force immatérielle en perpétuelle mutation avec des anomalies humanisées. L’Homme et la Machine fusionnent dans un ballet homérique. Un combat poétique où chaque Pixel cherche à s’émanciper de sa fonction substantielle : être une identité d’un tout chimérique.

Il y a une tempête de neige pixelisée, une femme araignée, des montagnes de codes sublimés par des chorégraphies en symbiose avec du virtuel en chaire et contorsions. Pixel prend aux tripes et nous transporte dans une dimension sensorielle épique et magnifique. Mourad Merzouki a créé un spectacle merveilleux où le réel se confond au virtuel.

Pixel

au Théâtre Le 13ème Art, jusqu’au 1er février 2025.