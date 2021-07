La plus belle couleur du monde : Un peu de poésie et de nostalgie chez Glénat

Difficile de trouver le chemin du talent, lorsqu’on est un jeune dessinateur ! Mais Rucheng, un jeune garçon inscrit dans une classe avec option Beaux-Arts, va tout donner pour découvrir « La plus belle couleur du monde » et essayer de la retraduire sur ses oeuvres.

Un roman graphique poétique et tendre, racontant le parcours intimiste et sincère d’un jeune garçon et sa vie de collégien en Chine. Publié aux Éditions Glénat depuis le 7 Juillet 21.

Le décor :

Sud de la Chine. Mois de Juillet. Une salle de classe.

Assis dans sa classe de philosophie, Rucheng a bien du mal à rester concentré sur les paroles de son professeur. S’il a pris option Beaux-Arts, c’est que sa passion est le dessin ! Les autres élèves sont tout ouïe. Il a d’ailleurs complètement redécoré la page de la poésie qu’ils sont entrain d’étudier.

Malheureusement, le professeur s’indigne en remarquant ses « jolis gribouillis ». Sanctionné, il se retrouve à copier des centaines de lignes. Sans oublier le dessin qu’il doit finir sur le tableau, pour la future élection de la meilleure classe !!

Par chance, la délégué de classe accepte de l’aider. Ce qui n’est pas sans lui déplaire, puisqu’il s’agit de Yun, une jeune fille pour qui il possède un certain coup de coeur ! Tous deux partagent en plus, un autre cours d’arts graphiques au Palais de la jeunesse …

Sa vie d’adolescent suit son cours, doucement, tendrement, parfois cruellement, entre premiers émois, les amis, les petits secrets de chacun, mais surtout, le but final, intégrer l’Académie des Beaux-Arts !!

Le point sur la BD :

Un format dont les lecteurs n’ont pas l’habitude. De la couleur pleins les mirettes … La plus belle couleur du monde surprend et hypnotise, par sa simplicité et sa beauté pure ! Golo Zhao (la balade de Yaya, Rêveries, Au gré du vent …) nous propose un graphisme digne d’un anime de Miyazaki : tout en rondeur et douceur, et d’une poésie incroyable !! On est plongé dans cette ambiance d’été, où la nature explose en même temps que les sentiments !!

L’histoire du jeune protagoniste, aux Éditions Glénat, devient si sincère avec cette narration intimiste qui jouxte les dialogues de chacun, qu’on plonge littéralement dans sa vie. L’auteur soulève plusieurs sujets importants comme le harcèlement scolaire, l’importance de réussir, la différence entre les filles et les garçons par rapport aux études en Chine. La différence sociale …. Il nous fait aussi plusieurs clins d’oeil sur la mode, les marques et la technologie de l’époque (année 80/90) : quel plaisir de retrouver les premières consoles de jeux, les baladeurs !!!! Et bien d’autres choses.

Le récit est séparé en plusieurs parties dont la page de garde laisse place à de magnifiques illustrations, dont celles dédiées aux clins d’oeil !!

La conclusion :

Un coup de coeur total pour ce titre ! La plus belle couleur du monde est une superbe poésie écrite avec émotions. Teintée de drames, d’amours, de sentiments, où la valse des destins embarque le lecteur dans son tourbillon !!! Un roman graphique puissant, fort, aux parfums d’été à découvrir chez Glénat .