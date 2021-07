Une abondance de pigeons est un recueil de dessins humoristiques de Harry Bliss et Steve Martin, paru en juin 2021, aux éditions Baker Street. Un ouvrage passionnant et drôle, entre gros gags et humour décalé, qui a connu un succès fulgurant aux Etats-Unis.

Après une introduction de Steve Martin, artiste connu du monde du spectacle américain, présente l’humour, son rapport à l’humour et sa fascination pour un dessin humoristique, qu’il considère comme l’ultime frontière de la comédie. Ensuite, ce sont les dessins humoristiques qui sont à découvrir, au fur et à mesure des pages.

Le premier dessin présente un spectacle. Des chiens, caniches, se suivent à la queue leu leu, derrière un tonneau que le premier chien fait rouler. Au milieu de cette file de caniches un bulldog est avachi par terre, troublant l’avancée des autres caniches. Devant cette scène, un chien parle à un homme, demandant, tout souriant, si son neveu n’est pas génial !?

Fruit de la rencontre des deux auteurs, ce recueil est plein d’originalité, d’humour, d’idées, de situations légères et loufoques. Le livre se lit facilement, faisant sourire, rire, avec toutes sortes de personnages, et des animaux également, comme des extraterrestres, présentant ainsi des gags, un humour décalé. Le comportement humain est aussi moqué, entre légèreté et spiritualité, pour le plaisir de tous. Le dessin est efficace, suffisant à lui-même, accompagné, la plupart du temps, par une petite phrase qui veut tout dire. Absurde ou réflexion philosophique, le recueil est assez complet, curieux, plaisant à découvrir, avec de nombreux thèmes abordés. Les deux auteurs n’hésitent pas, d’ailleurs, à se mettre en scène dans cet ouvrage. Le dessin est fin, travaillé, dynamique et assez plaisant à découvrir.

Une abondance de pigeons est un recueil de dessins humoristiques, des éditions Baker Street, fruit de la rencontre de deux grands humoristes américains, entre gros gags, absurde, originalité, réflexion, légèreté, idées, moquerie, humour décalé…