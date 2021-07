La collection des éditions Usborne, Mes premiers puzzles, se complète avec le coffret Les animaux marins, paru en mai 2021. Un adorable coffret cartonné, pour les enfants à partir de deux ans, qui se compose de huit puzzles de deux pièces et d’un livre.

Le joli coffret contient donc un petit livre souple, qui présente quelques animaux marins et huit puzzles de deux pièces, pour les tout-jeunes enfants. Le livre présente, tout d’abord, sur une première double page, l’hippocampe. D’un côté, il y a la belle illustration, qui s’avère être le même que sur le puzzle, et de l’autre quelques courtes phrases qui présentent l’animal marin, à la queue en spirale. Ensuite, c’est le crabe, qui possède deux pinces puissantes, qui est à découvrir. Là aussi, l’animal se présente en quelques phrases courtes.

Ainsi, comme un imagier, les jeunes lecteurs, découvrent, à chaque double page, un nouvel animal marin. Le livre souple présente donc une belle et grande illustration d’un côté, et de l’autre une courte présentation, avec une salutation, le nom de l’animal et l’une de ses caractéristiques, pour mieux le reconnaître. L’ouvrage est coloré, le texte simple et plaisant, enrichissant le vocabulaire des tout-petits, qui vont plonger facilement dans cet univers marin superbe. En effet, le dessin est rond, avec des traits fins et dynamiques, présentant des animaux marins doux, beaux et joyeux, une atmosphère apaisante et colorée. Dans le coffret, se trouvent aussi huit petits puzzles de deux pièces, qui vont permettre de retrouver les mêmes animaux marins que dans le petit livre souple, mais aussi de travailler la motricité fine et la logique, en associant les deux bonnes pièces. Un jeu simple et pourtant il propose aussi de résoudre des problèmes, avec les puzzles.

Mes premiers puzzles – Les animaux marins est un coffret adorable, des éditions Usborne, un ouvrage complet qui propose de découvrir quelques animaux marins à travers un livre souple, mais aussi de huit puzzles de deux pièces, pour les retrouver, le nommer et les assembler, permettant ainsi de travailler la logique et résoudre des petits problèmes.