Claude Gueux – Une adaptation du roman de Victor Hugo

Claude Gueux, d’après l’œuvre de Victor Hugo, est une adaptation en bande dessinée de ce roman incontournable. Un ouvrage captivant et puissant, dénonçant l’univers carcéral, de Séverine Lambour et Benoit Springer, paru aux éditions Delcourt, en juin 2021.

Il neige dans la ville, il neige dans les rues. Un homme travaille dans son atelier. Il a terminé son boulot, il nettoie son plan de travail. Il met la poussière dans le poêle à bois. L’homme est bientôt rejoint par sa femme et sa fille. La petite renifle. Elle est énervée, elle n’a pas eu de commande aujourd’hui, donc elle n’a pas travaillé. Elle ramasse, par terre, quelques petits morceaux de bois, pour les mettre aussi dans le poêle à bois, toujours éteint. La petite fille éternue et renifle toujours. Un peu plus tard, la famille se retrouve dans leur pièce à vivre. La jeune fille est allongée dans son lit, emmitouflée dans une couverture. La mère est en train de recoudre le manteau du père, tandis que ce dernier reste assis sur un banc. La fille se plaint, elle a faim ! Le père, n’en pouvant plus, prend son manteau et sort aussitôt. Dans la rue, sur les étalages, il vole un pain…

Malheureusement, le vendeur le voit aussitôt. L’homme a le temps de rentrer chez lui, de donner le pain pour sa femme et sa fille, avant d’être arrêté par les autorités. Avant de partir au bagne, il prend avec lui une petite caisse. Ainsi Claude Gueux, honnête artisan, est arrêté pour un petit larcin, pour donner à manger à sa famille, par cet hiver trop rude. Dans la prison de Clairvaux, c’est un prisonnier exemplaire, qui gagne aussi la confiance de ses camarades. Avec un certain Albin, il partage même son repas, car Claude Gueux est un homme costaud, qui mange bien. Une amitié naît alors, ce qui ne semble pas convenir au directeur, qui se décide à les briser… La bande dessinée se lit très facilement, avec peu de parole, de narration, laissant le dessin faire les choses. Le récit est captivant, poignant, dénonçant l’univers carcéral et la peine de mort. L’adaptation est plutôt réussie, plaisante et intéressante à découvrir, pour cette œuvre de Victor Hugo. Le dessin est agréable, le trait un peu épais, présentant un univers un peu sombre, mais les cases suffisent d’elles-mêmes pour raconter cette histoire poignante.

Claude Gueux est une adaptation d’un roman de Victor Hugo, parue aux éditions Delcourt, qui présente un récit d’une grande force, dénonçant la peine de mort et l’univers carcéral, à travers le destin tragique d’un honnête homme arrêté pour avoir volé un pain, pour nourrir sa famille.