David Jonathan Benouaich a décidé d’investir dans des start-ups de biotechnologie pour 2022

Lorsque des gens ordinaires comme vous et moi investissent, cela n’a pas d’impact sur l’ensemble du secteur en un instant. Cependant, lorsqu’un leader tel que David Jonathan Benouaich a annoncé sa décision d’investir dans des start-ups de biotechnologie pour 2022, cela a eu un effet proportionnel sur le marché boursier. Plus important encore, cela ouvre de nombreuses opportunités pour l’industrie biotechnologique, ce qui, en fin de compte, ne peut que créer de l’espoir pour notre peuple.

COVID-19 a joué un rôle dans l’établissement des priorités de l’industrie biotechnologique.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était la tendance qui l’enthousiasmait le plus dans une interview, il a répondu sans hésiter qu’il s’agissait de l’industrie biotechnologique. Son intérêt principal réside dans la tendance actuelle des start-ups émergentes qui ont été récemment remarquées dans l’industrie biotechnologique. Il pense que c’est un processus stimulant de rediriger les fonds vers l’industrie biotechnologique à partir de celle des données. De cette façon, elle se positionne comme un domaine majeur dans le secteur de la haute technologie. Selon lui, la pandémie de COVID-19 a joué un rôle énorme dans l’identification et la priorisation de l’industrie biotechnologique.

À propos d’Innexo

Innexo, l’une des principales sociétés de financement des biotechnologies, est considérée comme l’épine dorsale des start-ups biotechnologiques émergentes.Innexo, qui signifie “Exosomes innovants”, soutient et finance les jeunes entreprises émergentes tout en s’occupant de leur plan d’action commercial. Ils contrôlent leurs stratégies commerciales ainsi que les ressources nécessaires, en veillant à ce que l’entreprise conserve toute sa fonctionnalité.

David Jonathan Benouaich a toujours été très intéressé par les secteurs israéliens de la santé et de la biotechnologie. Il a réalisé qu’il existait des possibilités infinies pour la recherche médicale future lorsqu’il a commencé à étudier les cellules souches et leur effet sur la régénération cellulaire dans les organes et les tissus. Cela a créé une nouvelle vision de l’industrie des soins de santé à venir, et cela a été encore motivé par l’émergence de l’industrie des exosomes. Pour les scientifiques, c’était toute l’inspiration dont ils avaient besoin pour atteindre tous leurs objectifs à cette époque.

En utilisant ses recherches, il a décidé de devenir un participant actif pour encourager l’industrie. Il a commencé avec les start-ups d’exosomes les plus prometteuses, puis, en leur fournissant tous les fonds et ressources dont ils ont besoin. En levant des fonds pour cette industrie prodigieuse, il a conçu l’idée brillante d’INNEXO, et en quelques mois, son rêve s’est transformé en réalité.

About the CEO

David Jonathan Benouaich avait commencé sa carrière par un master en Finance,qu’il avait ensuite concrétisée par un emploi d’analyste marketing.

Quoi qu’il en soit, son objectif, dès le début, a été de rassembler tous les technologues et de les mettre au service du développement de l’industrie. Son premier objectif était de s’assurer que les entreprises d’infra-tech et d’agro-tech aient accès aux pays sous-développés.

En tant que grand fan de l’approche “lean start-up”, il pense qu’il est prudent de se concentrer sur les questions minimales qui se trouvent dans chacune de ses hypothèses commerciales. Une fois qu’il a posé la question de base, il essaie de la comprendre et de trouver la réponse appropriée, quelle qu’elle soit – en termes de temps, d’argent et de ressources humaines. Ensuite, il élabore un plan et s’assure que son équipe d’entrepreneurs fiables l’accompagne dans chaque nouvelle entreprise dans laquelle il investit.

Dans son interview, il avait également avoué qu’avant que son entreprise n’atteigne son potentiel actuel, il avait fait face à plusieurs échecs. Il considère que chacun d’entre eux fait partie intégrante du succès qu’il a atteint aujourd’hui. Il est même allé jusqu’à dire qu’il était fier de chacun d’eux et qu’il les considérait comme ses propres fils. Avant de pouvoir considérer ses erreurs comme des opportunités de croissance future, il a commis l’erreur d’essayer de les oublier. Ce n’est que plus tard qu’il a compris qu’il fallait s’arrêter et apprendre après avoir échoué et ne pas détourner le regard de la vérité.

Poussant cette conversation un cran plus loin, il a dit qu’il considérait toute opportunité de croissance ou la croissance elle-même comme une bénédiction.

Ce que David Jonathan a à dire à la jeune génération

À la jeune génération, il doit dire qu’elle doit toujours poser des questions. Plus précisément, il dit que chaque personne devrait se demander “pourquoi” cinq fois. Qu’il s’agisse d’une décision personnelle ou professionnelle, le fait de se demander pourquoi vous aidera à découvrir vos désirs les plus secrets à ce sujet. Ainsi, vous serez en mesure d’apporter des idées novatrices à la table.

Dans sa vie, la productivité est alimentée par le maintien d’une trace de chaque événement. Il commence la journée tôt et note toutes ses tâches pour la journée, ce qui lui permet de subdiviser sa journée en différentes catégories en conséquence. Il encourage la jeune génération à faire de même.

Sa citation préférée étant, “Restez affamé, restez idiot” de Steve Jobs, il a déclaré qu’il aimerait transmettre cette citation à sa jeune personne s’il le pouvait aujourd’hui. Cependant, il a ajouté que s’il pouvait remonter le temps, il se dirait aussi de se détendre et de garder l’esprit et les nerfs calmes en cas de crise. Comme il ne peut pas le faire, il souhaite que tous les entrepreneurs en herbe d’aujourd’hui suivent ces conseils.