Prescription Lab Juin 2020 – L’été au bord des plages californiennes #5

Devinez ce qu’il y avait dans ma boîte aux lettres hier ? La Prescription Lab de Juin 2020, yes ! Étant donné que cela sent bon l’été, j’avais envie de retrouver quelques indispensables à glisser dans mon sac de voyage ou encore d’être surprise par un produit qui sort un peu de l’ordinaire.

Alors, ai-je été agréablement surprise ? Je vous raconte tout !

Pour commencer, j’ai bien aimé la couleur verte de la box ce mois-ci. Cela change un peu du noir habituel, je valide. En revanche, petite déception : l’absence du Prescripteur dans ma box. Oups ! Sûrement un oubli, cela arrive, rien de dramatique. Néanmoins : qu’est-ce qu’il va me manquer. C’est MON rendez-vous mensuel à moi ! Heureusement, j’ai aimé tous les produits présents dans la box ce mois-ci.

Des produits estivaux et rafraîchissants, pile dans le thème des plages californiennes.

Je n’ai pas été très surprise par la sélection, car certains de ces produits font partie de ma routine beauté depuis longtemps. D’ailleurs, j’en ai déjà parlé plusieurs fois sur le blog. C’est notamment valable pour :

L’eau extraordinaire Rose de Melvita

Elle n’a plus rien à prouver. Elle est juste parfaite pour se rafraîchir après avoir nettoyé son visage. L’odeur de rose est divine, loin d’être chimique. Le format est certes petit, mais franchement ça m’arrange, parce que je vais pouvoir la glisser dans mon vanity lorsque je partirai en vacances. Perfect !

Les autres produits présents dans la Prescription Lab :

Le shampoing micellaire équilibre & douceur de l’Occitane en Provence

Voici une autre marque que j’aime tout particulièrement. Et en plus, je ne connais pas ce produit. Pareil, en petit format, il sera idéal à emporter cet été. Il est à l’extrait de lavande. Niveau compo, ce n’est pas l’idéal, il faut bien l’avouer. Mais bon, il est tellement sensoriel qu’on lui pardonne ! Pour info, un échantillon du shampoing force & densité est aussi présent (pour les cheveux fins et fragiles).

Biotherm : Le Waterlover Sun Milk 30 SPF

Le voilà le produit solaire que j’espérais, well done ! Et en plus, de la marque Biotherm que je connais assez peu. Il s’agit donc d’une protection solaire visage et corps, résistante à l’eau. Et hop, dans le sac de plage. Je vous dirai ce que j’en ai pensé à l’occasion.

Le gel Nettoyant Visage Purifiant de HUYGENS (full-size)



HUYGENS est une marque que j’ai déjà eu l’occasion de tester, car elle apparaît souvent dans les box Beauté. En revanche, je ne connais pas ce produit-ci. La marque appelle ça : une infusion blanche, purificatrice directement dirigée aux peaux stressées. Espérons qu’elle réussisse à faire un peu de bien à ma peau capricieuse du moment. La marque est cruelty free, vegan, bio. Le gel est sensé aider à équilibrer la production de sérum. Je vous en dirai des nouvelles également.

Un duo Baume lèvres + Gommage lèvres Prescription Lab

Et enfin le produit qui a réussi à me surprendre vient de PLab. Il s’agit de deux produits à utiliser ensemble, à savoir un baume à lèvres Camélia/Karité, accompagné d’un gommage Sucre/Abricot. J’ai craqué pour ce produit. À l’intérieur on retrouve les deux tubes côte à côte. Ils sont complémentaires et fonctionnent bien. Je me suis empressée de les tester à l’ouverture même de la box. Les grains de sucre sont doux et fondent sur la peau. Le baume quant à lui est délicieux, légèrement coloré et sent divinement bon. Je pressens que ce produit peut devenir l’un de leurs best-sellers. On en reparle !

Deux échantillons de parfums Dior : Sauvage pour homme et J’adore pour femme

Décidément, Prescription Lab ne m’a encore jamais déçue. En revanche, je sais déjà que certaines d’entre vous vont regretter qu’il y ait autant de formats miniatures. Perso, en été, je ne demande que ça. C’est l’occasion de faire aussi de belles découvertes sans trop charger sa valise. Bon par contre, mon Prescripteur me manque !!! Partie remise…

N’oubliez pas le code FRANCENET06 qui vous fait bénéficier d’une réduction de 3 euros.