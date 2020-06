Voici le trente-huitième tome des aventures des Schtroumpfs, Les Schtroumpfs et le vol des cigognes, paru aux éditions Le Lombard, en juin 2020. Une bande dessinée d’Alain Jost et Thierry Culliford, qui présente une opération de sauvetage périlleuse, pour les petits lutins bleus.

C’est par un après-midi de printemps, que le son du tambour vient troubler le calme du village des Schtroumpfs. Ils doivent tous se retrouver sur la place pour une réunion immédiate. Un Schtroumpf s’inquiète car le Grand Schtroumpf vient de rentrer de chez le mage Homnibus… Sur un champignon, le Grand Schtroumpf rassure tout de suite la populaschtroumpf et explique qu’Homnibus va bientôt fêter son anniversaire, avec un chiffre rond. Leur ami qui mène une vie assez retirée, ne voit pas grand monde, aussi son assistant Olivier a proposé aux Schtroumpfs de venir faire une visite surprise, pour fêter l’évènement. Les petits lutins bleus sont ravis, mais malheureusement, tous ne pourront pas partir. Aussi un tir au sort aura lieu, afin de déterminer qui pourra partir en cigogne, chez Homnibus, pour son anniversaire.

Les Schtroumpfs se préparent pour un voyage à dos de cigognes, afin d’aller faire la fête, une surprise pour l’anniversaire de leur ami Homnibus. Après les préparatifs pour le voyage, la fête chez le vénérable mage, le retour des Schtroumpfs à leur village est compromis. En effet, des cigognes manquent à l’appel ! Il n’y a qu’une cigogne qui rejoint les petits lutins bleus. Alors le Grand Schtroumpf décide d’aller voir à la colonie, ce qui se passe, mais sur place, les petits héros constatent que les cigognes ont disparu ! Une enquête et un sauvetage se préparent alors… La bande dessinée dévoile une nouvelle aventure des Schtroumpfs, toujours pleine de surprises, de gaité et de bienveillance. Ainsi les petits héros vont venir en aide à leurs amies les cigognes, qui ont été capturées et parquées dans une volière, dans une vieille ferme. Le récit est plaisant, facile à lire et pourtant assez dense et très complet, offrant rebondissements et surprises. Le dessin est toujours aussi dynamique, rond et plaisant, offrant un univers doux, coloré et adorable.

Les Schtroumpfs et le vol de cigognes est une nouvelle aventure des petits héros de Peyo, une bande dessinée des éditions Le Lombard, qui invite à plonger dans une mission de sauvetage, entre liberté et solidarité, avec toujours une belle touche d’humour.