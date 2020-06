S.A.M. chez Dargaud : Zoom sur une excellente série sci-fi !

C’est en passant devant un rayon, chez mon libraire que mon oeil de fan inconditionnelle de robots et d’IA fût instantanément attiré par ce titre !!! S.A.M. !! Simple, court, efficace. Des enfants, un monde post-apocalyptique, et un immense robot … Sci-fi complet. De quoi m’intriguer assez pour faire un focus sur cette série en 4 tomes qui mérite le détour … et dont le dernier tome est paru chez Dargaud en Février 2020 ! Parfait. Le lecteur n’aura pas a subir une attente interminable pour avoir un dénouement !!! (+12)

Le décor :

« Notre monde …un futur probable … »

Dans la mégapole, visiblement réduite en cendres, les rats se promènent au soleil couchant, sur ce qui reste de carcasses de voitures ou gratte-ciels. Mais, au milieu du silence, des voix s’élèvent. Un groupe d’enfants, harnachés pour leur expédition, se chamaillent pour savoir s’il est temps de rentrer. Ou s’ils peuvent continuer à rechercher quoi que ce soit qui puise leur servir.

Il faut dire que les temps sont durs. Plus de denrées alimentaires alentours, et de médicaments. La désolation dans les têtes et les assiettes. Seules les soupes aux lychens et les rôtis de rats sont au menu depuis le « grand effondrement ». Tout à disparu. Les gens, les animaux, la végétation. Seules quelques colonies d’autres enfants se terrent dans les sous-sols comme des rats pour survivre. Car, être à la surface est devenu un véritable danger. Surtout lorsque les robots exterminateurs débarquent et parviennent à dénicher les « restants ». Aucune pitié …

Mais, ce jour là, Yann a décidé de prendre des risques et de rester un moment de plus dehors, suivi de près par Ella. Grimpant sur une montagne de gravats, il se retrouve nez à nez avec un de ces géants de fer … Et, au lieu de montrer une quelconque agressivité, une sorte de « connexion affective » s’établit entre le jeune garçon et ce robot qui ne ressemble pas aux autres. Il portant un logo : S.A.M … La promesse d’un futur probable ??

Le point sur la BD :

Veuillez excuser mon silence, mais je finissais ma boîte de Kleenex ! Je viens de finir la série, et c’est comme si j’avais été plongée dans un film pendant au moins 2H !!! Complètement absorbée par le scénario de Richard Marazano, sombre, dramatique et criant d’une vérité tout à fait possible.

Immergée dans cet univers post-apocalyptique dont les graphismes de Xiao Shang , surpassent de loin n’importe quel blockbuster !!! J’ai « avalé » d’une traite les 4 tomes sans sourciller … Dans S.A.M. aux Éditions Dargaud, on parle bien entendu d’un univers de science-fiction où l’extinction humaine a laissé place à des robots tueurs acharnés. Et, « le pourquoi du comment » les humains en sont arrivés à ce stade est purement et acceptablemment possible dans notre vrai vie. Notre évolution … Les auteurs nous confrontent à plusieurs idées, oscillant entre préméditation ou « calculs irraisonnés », mais surtout à l’éthique.

Chaque tomes se déroulent sur une période différente ce qui permet au lecteur de réellement ressentir le poids des années passés à essayer de survivre dans un tel monde. Et de suivre la vie de ces gamins auxquels on s’attache inévitablement. Terrifiant et prenant à la fois !

La conclusion :

Un voyage à travers plusieurs années de la vie d’un groupe de « perdus » qui se battent pour survivre mais pas que ! S.A.M. aux Éditions Dargaud nous laisse un sentiment d’espoir, tout en goûtant au drame et nous replace certainement à notre plus grande place sur Terre : au ras des pâquerettes !! Une mise au point quelquefois nécessaire avec ce genre de BD post apocalyptique dont la thématique n’est autre que la beauté de la vie même !!!! Incontournable .