« Putain de Chat » de Lapuss’ sort en coffret

Vous connaissez Lapuss‘, ce dessinateur qui publie sur Instagram ses aventures avec ses chats ? Après 5 tomes parus de « Putain de Chat », ils sont maintenant disponibles en coffret aux éditions Kennes.

Résumé :

La vérité sur les chats enfin révélée ! Vous aimez les chats ? Ils sont mignons, joueurs et espiègles, et leurs yeux sont remplis de malice quand ils vous réclament une caresse ou des croquettes. En apparence seulement, car un funeste dessein les ronge au plus profond de leur âme et seul votre malheur les intéresse. Au péril de sa vie, Lapuss’ vous dévoile enfin ce qu’il se passe dans la tête de l’animal le plus maléfique de la création : le chat. Faites attention à vous !

Mon avis :

« Putain de chat » fait partie de ces BD totalement réalistes et hilarantes. Avec un trait simple et efficace, Lapuss’ donne vie à son personnage et sa troupe de chats. Mais ne soyez pas dupes, ils tous plus calculateurs les uns que les autres.

Toute personne ayant un — ou plusieurs — chat se retrouvera dans presque chaque page. Entre leur incapacité chronique à laisser un objet en hauteur tranquille, à leurs miaulements incessants pour avoir à boire, à manger, des caresses, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer… Chaque petite histoire est bien trouvée et on rit en permanence.

Dans ce coffret cinq tomes, Lapuss nous révèle bien plus que ce que l’on peut voir au quotidien. Il expose les pensées maléfiques de ces petits être trop mignons, bien trop mignons pour être innocents !