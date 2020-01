« Postscriptum », la suite de « PS : I Love You »

Sept ans après le succès international de « PS : I Love You », Cecelia Ahern revient avec une suite aux éditions Milady ! Dans « Postscriptum », nous retrouvons Holly, Gerry, et de nouveaux personnages dans une belle réflexion sur le deuil.

Résumé :

Holly Kennedy voit son quotidien bouleversé lorsqu’elle est approchée par un groupe se faisant appeler le club P.S. I Love You. Inspirés par les lettres de Gerry, son mari décédé, ses membres demandent à Holly de les aider à écrire leurs propres messages d’adieu.

Cette dernière est cependant sûre d’une chose : il est hors de question de se laisser happer une fois de plus par le deuil. Il lui a fallu sept ans pour se réinventer, et elle est prête à aller de l’avant. Mais Holly ne tarde pas à se rendre compte qu’elle a peut-être encore des choses à dire à celui qu’elle a tant aimé…

Mon avis :

Malgré un début difficile durant lequel j’ai eu un peu de mal à entrer dans l’histoire, j’ai fini par ne plus pouvoir poser ce livre ! Sept ans après l’année de deuil qui a suivi la mort de Gerry, Holly rencontre les membres d’un club un peu spécial. Le club « PS : I Love You », dont les personnes sont en phase terminales et souhaitent elles aussi faire leurs adieux « à la Gerry ». Seulement voilà, c’est prendre le risque, pour Holly, de retourner dans les tourments du deuil. À moi que cela ne soit exactement ce dont elle avait besoin ?

Postscriptum se déguste comme une tasse de thé bien chaude : on la délaisse un peu au début tout en gardant les mains dessus, le temps qu’elle refroidisse, puis on y trempe les lèvres et on tombe amoureuse de son parfum qui nous fait ressentir une ribambelle d’émotions. Alors on prend une gorgée à la fois, posément, tranquillement, et on en savoure chaque instant pour se blottir dans l’effet coton de cette histoire.

La mort est présente du début à la fin de cette histoire, et pourtant, elle est là non comme une ennemie mais comme partenaire de la vie. On apprend à l’apprivoiser, à la comprendre, à ne plus la redouter. Elle réunit différents destins et apporte même une véritable raison de vivre. Une discussion avec la mort qui sonne comme une superbe ode à la vie.