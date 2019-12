Les éditions Jouvence ont sorti récemment une nouvelle édition du livre « La Communication NonViolente au quotidien » de Marshall B. Rosenberg. Psychologue clinicien, l’auteur est le créateur du Centre pour la Communication non-violente et nous livre dans cet ouvrage les clés de cette communication.

Vous avez tendance à vous emporter facilement ? Vous vous braquez à la moindre critique ? Vous avez l’impression que l’on vous brime dès que quelqu’un vous donne son avis ? Ou encore vous avez simplement du mal à communiquer vos émotions ? Alors ce livre est fait pour vous.

Résumé :

« Je veux rester en lien avec le doux flot de la Vie

Et, où que j’aille, répandre des vagues d’amour.

Je veux que tout ce que je dis et fais

Vous apporte force, chaleur et lumière. »

– Marshall B. Rosenberg

Connaissez-vous les règles d’une communication réellement respectueuse de soi, de ses besoins, de ses émotions, de ses désirs et de ses sentiments ? Savez-vous communiquer tout en écoutant et en respectant l’autre ?

Ce texte fondateur vous donnera les clés de la Communication NonViolente, celles-ci vous permettront d’entretenir une fluidité de communication, d’accroître la qualité de vos relations et de votre compréhension, mais aussi et surtout de renforcer le respect de vos différences mutuelles avec autrui.

Mon avis :

Ce petit livre sur la Communication NonViolente au quotidien est une véritable surprise. D’abord, le format est agréable et se lit facilement et rapidement. J’étais plutôt sceptique sur les conseils pouvant être prodigués, j’avais peur que cela soit trop spirituel. Finalement, l’auteur oscille entre explication théorique, application pratique et témoignage. De nombreuses facettes de la communication sont abordées et nous apporte une large compréhension des incompréhensions du quotidien.

J’ai même joué aux cobayes dans ma propre famille en mettant ce livre dans les mains de ma cousine dont la communication n’est pas le point fort. Elle a très rapidement mis en pratique les petits conseils de Marshall Rosenberg au sein de son couple. Cela lui permet de mettre des mots sur ses émotions et de prendre le temps d’analyser ce qu’elle pense et ce qu’elle souhaite dire. À contrario, elle prend également le temps d’écouter son partenaire afin d’éviter les incompréhensions et les quiproquos.