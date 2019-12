« Il faut qu’on parle » : coulisses de la thérapie conjugale

Le nouveau livre graphique de Caroline Kruse « Il faut qu’on parle », paru aux éditions du Rocher, ouvre une fenêtre sur la thérapie de couple. Elle-même thérapeute de couple et conseillère conjugale et familiale, elle s’est alliée au crayonné de Benoît Bastard, sociologue sur le thème de la justice et de la famille. Composé à quatre mains, cet ouvrage aborde 60 secrets de la consultation conjugale.

Résumé :

Dans les secrets de la consultation conjugale.

La vie de couple, ce n’est pas toujours l’autoroute du bonheur.

Parfois une petite halte s’impose dans un cabinet de conseil conjugal.

Là, dès les premiers échanges, les tensions se relâchent, les émotions affleurent.

On réapprend à s’écouter… et à se parler.

La porte est ouverte : vous pouvez entrer !

Mon avis :

« Il faut qu’on parle » m’a laissée assez mitigée, mais globalement, je peux dire que je n’ai pas été convaincue. Pourtant j’aimais beaucoup l’idée de base.

Un titre trompeur

Sur la page de couverture est écrit « Il faut qu’on parle : 60 sujets à aborder en couple avant qu’il ne soit trop tard ». Je pensais donc que l’auteure allait nous proposer 60 thèmes importants à débattre lorsque l’on est en couple, afin de s’assurer d’être sur la même longueur d’ondes. Mais ce n’est pas tout à fait de ça qu’il s’agit. En effet, les 60 sujets sont plutôt des problématiques que traversent les couples présentés dans ce livre. Cependant, cela reste intéressant puisque l’on peut facilement s’y retrouver dans de nombreuses d’entre elles.

Un style répétitif

L’avantage d’un livre graphique est que cela se lit facilement et rapidement, ajoutant une touche ludique. Mais l’inconvénient, c’est que les sujets abordés ne sont alors pas assez approfondis et nous laissent sur un sentiment d’inachevé. Les planches dessinées, toujours sous le même format d’un couple sans visage, en filaire, avec des couleurs contrastées, deviennent vite lassantes car trop répétitives. Je me suis demandée quelle était réellement la plus value du dessin. Une écriture classique aurait permis d’aborder plus en profondeur la manière de traiter les problèmes que l’on rencontre dans un couple, qui restent ici somme toute très en surface.

Des points positifs

Comme évoqué précédemment, le format du livre permet effectivement une vulgarisation intéressante du propos. Les conseils sont très abordables et compréhensibles, et la plupart facile à mettre en place.

Les problématiques sont rassemblées en différentes catégories dont chacune possède une double page reprenant chaque problème et le détaillant en quelques lignes pour aller plus loin.

On notera également une fidélité à la réalité des couples et des familles. L’auteure n’hésite pas à représenter la diversité des couples qui peuvent se présenter à son cabinet : mères seules, couples de même sexe, familles recomposées, mariage interculturel, etc. qui ne dérogent pas aux soucis de couple.