Paris Electric Nights de L’Oréal : Un makeup électrique pour les fêtes !

Bonne nouvelle : L’Oréal Paris a sorti une collection de maquillage en édition limitée pour les fêtes. Elle porte le nom de Paris Electric Nights. Et elle est canon ! Elle se compose d’une palette de fards à paupière aux couleurs pétantes, l’indispensable mascara Paradise Extatic, un enlumineur pour visage et corps doré et d’un mascara top coat couleur or. Plutôt osée cette collection, mais franchement parfaite pour arborer un makeup pétillant pour le réveillon du 31 décembre.

Je ne sais pas pour vous, mais personnellement je me lâche côté makeup le soir du 31 décembre. Je trouve qu’on peut se permettre beaucoup de choses et c’est l’occasion pour moi de porter un makeup plus intense avec des couleurs flashy, festives et pétillantes. L’Oréal Paris sait à quel point ses collections de Noël sont très attendues par ses utilisatrices qui languissent de découvrir le choix des couleurs, ou ne serait-ce que le look des packagings ; bref, les fans comprendront !

J’ai eu la chance d’avoir ces pièces entre les mains, de les avoir testées pendant quelques semaines. J’avais envie de vous en faire un retour, c’est parti !

La palette de fards à paupière – Electric Palette

Comme à chaque fois, j’aime commencer ma revue par mon coup de cœur de la collection, à savoir la palette « Electric Palette » que je trouve magnifique.

Déjà, le packaging est dingue. De couleur cuivre, elle est doublée sur le dessus et on voit une explosion de paillettes à l’intérieur qui bougent lorsqu’on la déplace. On est déjà en plein dans le thème des fêtes et ça, c’est chouette. L’Oréal a fait très fort pour le packaging, bravo ! La palette, quant à elle, est très bien pensée. Elle va permettre un tas de makeup différent, avec des combinaisons simples ou osées.

Elle se compose de 9 fards à paupières très tendances, aux couleurs actuelles telles qu’un dégradé de couleurs chaudes dont 3 mats marronnés. Mais aussi et surtout – mes couleurs préférées – plusieurs fards irisés avec les couleurs or, cuivre, rose, et même un bleu très électrique. Il est magnifique. Le petit détail : on retrouve l’inscription PARIS sur les fards.

J’ai joué avec plusieurs fards pour voir comment ils se combinaient les uns aux autres. Il faut les travailler longuement avec le pinceau de façon à ce qu’ils tiennent parfaitement bien et ne filent pas. Les combiner les uns aux autres ne pose pas de souci et permet des makeup encore plus intenses. Elle est idéale pour effectuer des maquillages de fêtes. Certaines teintes moins pétantes pourront être utilisées le reste de l’année sans souci. Petit hic de mon côté, l’odeur des fards un peu exotique, proche du Monoï. Après, c’est une question de goût !

L’enlumineur visage & corps Paris Electric Nights – Golden Night

Autre pièce indispensable de la collection : enlumineur corps et visage couleur or « Golden Night ». Personnellement, je suis fan de la couleur or. J’en porte même toute l’année, notamment sur mes yeux. Donc avec Paris Electric Nights, L’Oréal partait déjà avec un coup d’avance. Mettre des paillettes sur mon corps le soir du réveillon est une étape que je ne loupe jamais. Il faut bien secouer l’enlumineur avant utilisation. J’insiste vraiment là-dessus. Il est sous forme d’huile encore une fois très sensorielle, de fleurs exotiques apparemment. On aime ou on n’aime pas. N’hésitez pas à aller tester en boutique. Si vous aimez les odeurs estivales, vous allez adorer.

Le mascara top coat Paris Electric Nights – Gold 6 MLT

Autre coup de cœur : le top coat sous forme de mascara de couleur or « Gold 6 MLT ». Cela fait un moment que je cherche un mascara pailleté que je peux superposer sur un mascara noir. Hé bien, j’ai trouvé mon bonheur dans cette collection. Vous aurez le choix de l’utiliser seul ou par-dessus le Paradise Extatic que l’on ne présente plus. LE mascara à petit prix qui fait des cils de dingue ! Le top coat, quant à lui, allonge les cils, je trouve que la couleur ouvre le regard. Les pigments couleur or tiennent bien, j’étais agréablement surprise.

Le mascara Paradise Extatic noir

Sans oublier, la pièce maitresse, l’indispensable mascara, le Paradise Extatic qui pour l’occasion revêt son plus beau costume de fête. J’adore la brosse de ce mascara, elle est précise, elle attrape même les plus petits cils dans un seul passage. Il tient toute la soirée, sans souci. Il sèche rapidement. Le noir est intense, comme la plupart des mascaras L’Oréal qui sont mes préférés en GMS et de loin !

Pour conclure

J’ai été bluffée par la qualité de la collection Paris Electric Nights que ce soit en matière de packaging ou de contenu. Je trouve que les produits répondent bien à mes exigences, soit une tenue irréprochable durant toute la soirée du 31 décembre. Petit bémol me concernant – mais c’est très personnel – je n’ai pas trop aimé l’odeur exotique qui se dégage des produits, notamment l’huile scintillante. Mais je l’utiliserai quand même, car elle tient ses promesses.

Pour quelle pièce aimeriez-vous craquer ? Dites-moi tout cela en commentaire.