YSL Beauté : Un maquillage de fêtes avec la collection « High on Stars »

Plus que quelques jours avant le réveillon du 31 décembre, soit le moment idéal pour choisir notre tenue et makeup de la soirée. Et si comme moi, vous aimez oser des maquillages festifs, vous allez fondre pour la collection « High On Stars » de YSL Beauté. Lorsque je l’ai découverte, j’ai de suite eu des étoiles dans les yeux. Pas étonnant donc que la marque s’inspire des étoiles pour créer cette somptueuse ligne de maquillage, des plus élégante qu’il soit. On retrouve bien la touche YSL dans chaque détail. Une marque intemporelle qui ne cesse de nous surprendre d’année en année.

« High On Stars » : Une collection de maquillage élégante et festive

Pour « High on Stars », YSL a eu envie de surprendre ses utilisatrices et fans de la marque. Et bien sûr, de conquérir le cœur de celles qui ne la connaîtrait pas encore. Elle a mis le paquet ! Je vais vous présenter la collection dans le détail, attention les yeux…

Les rouges à lèvres Pur Couture en tenue de Stars

« High on Stars » est une collection très festive.

Les packagings sont magnifiques. On retrouve bien l’élégance du couturier avec la couleur or des écrins. YSL Beauté a intégré des étoiles pailletées couleur argent sur tous les produits de la gamme. Et quelle gamme ! À commencer par les 3 rouges à lèvres iconiques Pur Couture, à savoir 01 le rouge, 13 le orange et le 19 Fuchsia.

À chaque femme sa couleur, son identité. On retrouve bien sûr le rouge intemporel de YSL qui est idéal pour parfaire un makeup de fête. Et deux autres couleurs plus actuelles mais tout aussi pétillantes. J’ai adoré la texture satinée de ces rouges à lèvres. Ils sont doux, glissent sur les lèvres, ne collent pas. Ils sont très pigmentés et tiennent plusieurs heures. Très appréciable en soirée, on adore. Petit détail, le raisin possède lui aussi des étoiles, c’est magnifique. De véritables pièces de collection !

Mon coup de cœur : la teinte 95 Dazzling Garmin que je compte bien porter le soir du réveillon. Je trouve que c’est une couleur qui va avec toutes les tenues. Cela change justement du rouge, elle est divine.

La palette de maquillage « High on Stars » en édition limitée

YSL ne s’est pas arrêté en si bon chemin et propose quelques autres indispensables pour créer un maquillage de fêtes incroyable. On retrouve notamment la palette maquillage collector « High on Stars » en édition limitée.

Je crois que c’est la pièce qui m’a le plus émerveillé. Elle est unique en son genre, elle me fait penser à un sac à main de soirée, petite et élégante. Raffinée, mais ne passe pas inaperçue pour autant. Elle contient plusieurs fards permettant le maquillage des yeux et du teint également. Son look est dingue qu’on se le dise. Elle possède un miroir et 3 pinceaux. C’est le genre de palette que l’on peut glisser dans son sac à main pour faire des retouches par exemple.

À l’intérieur, quatre ombres à paupières, deux highlighters et un blush iconique. Le dégradé de couleurs permet de s’amuser un peu. On retrouve 4 fards pailletés allant du violet, prune, bleu clair et intense. Le blush est un rose indispensable. Quant aux highlighters, ils sont intenses tous les deux et pourront aussi servir de fards à paupières. Magnifiquement bien pensées, elle va nous permettre de réaliser des makeup naturels ou sophistiqués.

Quand l’intemporel Touche Éclat revêt son costume de Stars

J’avais aussi envie de parler du Touche Éclat Le Stylo que je connais déjà très bien, puisqu’il fait déjà partie de mes indispensables. Son édition spéciale fêtes de fin d’année est ravissante.

En édition limitée, l’enlumineur est proposé en deux teintes, à savoir 1 Rose Lumière et 2 Ivoire Lumière. Je trouve que c’est un must have. Je l’utilise pour raviver mon teint, en petite touche, sur les zones ternes ou marquées de mon visage. Il fait notamment des miracles sur les rougeurs et petites imperfections. Le stylo permet une utilisation précise. Il est aussi très efficace en tant qu’anti-cernes. J’aime le glisser dans mon sac à main pour faire des retouches en cours de journée, notamment en soirée quand je danse ! Il ne colle pas, se travaille très facilement, et se fige de nombreuses heures. J’en suis raide dingue !

Sequin Crush, le fard à paupières des fêtes par excellence



Si comme moi, la couleur or est un inconditionnel de vos makeup de fêtes je dois absolument vous parler du Sequin Crush – Fard à paupières explosion de paillettes – que j’ai eu le plaisir de porter durant le réveillon de Noël. Et waouh ! Il est magnifique.

Je confirme bien le côté explosion de paillettes. Par contre, attention au mode d’application. Ce fard se travaille à merveille au doigt par-dessus une base à paupière pour que les paillettes adhèrent et ne filent pas. Je déconseille l’application au pinceau pour ce fard. Il est complètement fou, je l’adore. Avec un peu de crayon noir et un mascara intense, il finit parfaitement le regard. Pour celles qui adorent les paillettes d’autres teintes sont disponibles sur la boutique en ligne.

En conclusion, je dirai que j’ai beaucoup aimé la collection de Noël de YSL cette année. Elle est très raffinée, et les produits sont parfaits pour réaliser de beaux maquillages festifs. Je doute que la marque réussisse à faire aussi fort l’année prochaine !