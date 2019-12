Voici un livre illustré, pour les jeunes lecteurs à partir de 9 ans, qui permet de tout comprendre ou presque et d’entrer dans la tête d’Einstein ! Pr Albert présente la Physique quantique est un documentaire passionnant, paru aux éditions Nathan, en octobre 2019, qui présente un univers minuscule de matière et d’énergie.

C’est par un sommaire que débute le curieux ouvrage, qui vient explique, aux jeunes lecteurs ce qu’est la physique quantique. Mais avant de plonger réellement dans le thème et la science, quelques informations sont à découvrir. Il faut savoir que pendant des siècles, l’homme a essayé de comprendre le monde d’après ce qu’il pouvait voir et ressentir. Certaines choses ne pouvant être expliquées, comme les étoiles ou encore l’origine du monde, l’homme se réconforta sur les mythes et les religions. Du sommet d’une montagne, la plus haute qu’il soit, il est malgré tout difficile d’admettre que la Terre est ronde ! L’immensité de l’univers est également quelque chose d’incroyable et presque inimaginable pour certaines personnes. Il a donc fallu que certains hommes pensent différemment, pour arriver à d’autres conclusions, plus scientifiques.

Le premier personnage à découvrir est Isaac Newton qui, à partir d’observations et de calculs, émet une première approche scientifique sur le fait qu’une pomme tombe d’un arbre, comme tous les objets tombent au sol. Ainsi de suite, notamment aussi grâce à Max Planck, qui va diviser l’énergie en quanta, permettant d’explorer le comportement des particules et des atomes. A chaque double page de nombreuses découvertes et informations sont à découvrir et à comprendre, pour tout savoir de cet univers minuscule, fait de matière et d’énergie, gouverné par des lois surprenantes. Les lois de la physique, la physique quantique et bien d’autres choses incroyables sont bien détaillées et expliquées, dans ce documentaire adapté et illustré pour les jeunes lecteurs.

Pr Albert présente la Physique quantique, même pas peur ! est un documentaire curieux et intéressant, qui vient apporter des réponses aux jeunes lecteurs passionnés de physique, pour tout comprendre du monde et entrer dans la tête d’Einstein !