Soline et les héroïnes – Ed. Marmottons

Soline et les héroïnes est un album jeunesse intéressant et inspirant, des éditions Marmottons, paru en mars 2026. Un ouvrage d’Auriane de Pierpont et Maud Roegiers qui présente une jeune fille aventurière, qui aime apprendre et partager, rêver et découvrir.

À l’école de la forêt, filles et garçons évoluent séparément. Soline souhaite rejoindre Tom dans la cabane des garçons, mais un refus catégorique tombe, au nom d’une règle implicite. La colère éclate, accompagnée d’une question provocante sur la nécessité d’être un garçon pour grimper aux arbres. Entre rires et gêne, le malaise s’installe. Plus tard, un échange en classe autour des métiers rêvés ravive les stéréotypes : devenir pompière semble réservé aux garçons, tandis que les filles sont jugées craintives. Liam, discret, porte un rêve différent, celui de devenir danseur de polka. À la maison, les remarques continuent pour Soline, lors d’un simple jeu avec le petit frère. Face à ces jugements répétés, un besoin d’écoute se fait sentir. La petite fille va trouver une oreille attentive auprès de la grand-mère.

L’album jeunesse propose une plongée inspirante dans un univers où curiosité et audace guident chaque découverte. Au fil des pages, une jeune héroïne vive et attentive part à la rencontre de femmes marquantes, issues d’époques et d’horizons variés, ayant osé bousculer les normes et tracer leur propre chemin. Chaque portrait met en lumière des parcours singuliers, porteurs de courage, de persévérance et de liberté. Le texte, à la fois accessible et teinté de poésie, s’enrichit de touches documentaires qui éveillent la réflexion sans alourdir la lecture. Les illustrations colorées accompagnent harmonieusement ce voyage, renforçant l’émotion et l’intérêt. Une chanson composée par Sarina ainsi qu’une version audio de l’histoire sont proposées en bonus, accessibles en ligne et sur les plateformes d’écoute. L’ensemble valorise des thèmes essentiels tels que l’égalité, la confiance en soi et la liberté de rêver grand.

Soline et les héroïnes est un album jeunesse poétique et inspirant, des éditions Marmottons. Une histoire douce et à hauteur d’enfant, qui vient bousculer les codes, faire tomber les stéréotypes. Le livre rappelle la force du cœur, du courage et de l’inspiration que peuvent apporter certaines grandes figures.

Un album jeunesse à retrouver également sur Amazon