Spider-Man Miles Morales est un album remarquable, des éditions Hi comics, par en mars 2021, qui revient sur le processus de création du jeu vidéo évènement. Un bel ouvrage, de Matt Ralphs, qui révèle les concepts arts, les intentions visuelles et toutes les étapes de l’élaboration du jeu.

Le bel ouvrage, assez imposant, débute avec un sommaire qui permet de se retrouver facilement et rapidement. Ainsi, après une préface, une présentation de Miles Morales vue selon différents concepteurs et une introduction, les lecteurs vont pouvoir retrouver quatre grandes parties : Place à Miles Morales ; Etre Spider-Man ; Affronter le diable ; Se battre pour ce que l’on a de plus cher.

L’ouvrage est aussi beau qu’intéressant, présentant tout un univers fascinant, autour de Miles Morales, le nouveau Spider-Man. Ainsi, après la présentation du personnage et du quartier d’Harlem, c’est la mère de Miles qui est à découvrir, puis, Ganke Lee, son meilleur ami, Aaron Davis, Peter Parker et Phin Mason. Ensuite, c’est tout un univers graphique à découvrir, tant par les saisons, que par les décors, les personnages, les tenues, gadgets, lieux…

Le livre dévoile plein de détails, pour certains choix, afin que le jeu soit captivant, immersif et plaisant. Plus de 200 photographies invitent à découvrir de magnifiques concepts arts, des visuels, des personnages, des décors, des technologies, des gadgets ou encore des tenues de Spider-Man, inventés pour le jeu par les équipes d’Insomniac Games, en collaboration avec Marvel, bien évidemment. Les témoignages des artistes et développeurs permettent de pénétrer dans les coulisses du jeu, et de dévoiler les dessous de la production de l’élaboration.

Spider-Man Miles Morales – Tout l’art du jeu est un bel ouvrage, des éditions Hi Comics, plutôt imposant et très immersif, présentant tout le travail autour de ce jeu vidéo, à travers les témoignages des artistes et développeurs, mais aussi des photographies superbes du jeu.