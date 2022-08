The brave wish revenging – le premier tome

Le shônen The brave wish revenging débute avec ce premier tome, paru aux éditions Delcourt/Tonkam, en juillet 2022. Un manga de Manimani Ononata et Akira Sakamoto, pour public averti, qui présente la vengeance sanguinaire et gore d’un jeune héros.

Il a réussi, il a vaincu le roi des démons. Il souhaite que la paix revienne dans le monde. Enfin, c’est ce qu’il espérait… En effet, le héros se retrouve attaché sur une croix. Devant lui, la princesse lui explique que maintenant que le roi des démons n’est plus, qu’il est devenu l’unique menace potentielle pour la famille royale. Raoul aurait mieux fait d’écouter la princesse et devenir sa marionnette, ainsi, il aurait encore pu vivre. La population crie « A mort ! ». En effet, Raoul a osé la repousser et il va maintenant savoir ce qu’il en coûte de commettre un tel crime… Le héros est stupéfait, mais il rigole, mettant ainsi la princesse encore plus en colère. Durant son supplice il jure de tous les tuer, de tout leur prendre de les plonger dans le désespoir, de les tailler en pièces…

Raoul aurait dû être acclamé et reconnu après avoir vaincu le roi des démons. En effet, la princesse et quelques aristocrates, avides de pouvoir, ont fait massacrer la famille de Raoul, notamment sa grande sœur, et l’ont accusé du crime. Avant de mourir, Raoul sombre du côté obscur et, avec l’aide de la déesse de l’amour, il va ressusciter, pour se venger. Le manga est pour un public averti, avec une vengeance assez gore, pleine de sang et de tortures. Le récit est bien découpé, avec des flashbacks qui permettent de mieux comprendre l’histoire de ce héros, cette sombre folie qui s’est emparé de lui. L’histoire pleine de violence, semble prendre un nouveau tournant, à la fin de ce premier tome, offrant une accroche prometteuse. Le dessin est plaisant, dynamique et structuré, offrant de belles scènes d’action.

The brave wish revenging est un nouveau shônen, des éditions Delcourt/Tonkam, qui débute avec ce premier tome prometteur. Un récit, pour un public averti, plein de fureur, de sang et de vengeance, d’un homme qui passe du côté obscur et jure de se venger des injustices subies.

