Quelles sont les cryptomonnaies à suivre en 2022 ?

Vous souhaitez investir dans une cryptomonnaie fiable ? BNB, Bitcoin ou Polkadot, il existe aujourd’hui une large sélection de cryptoactifs sur le marché. Il n’est pas toujours facile de faire choisir celles à fort potentiel. Voici un mini-guide sur les cryptomonnaies plutôt prometteuses pour 2022.

Une large démocratisation de la cryptomonnaie

La création de Bitcoin en 2009 a favorisé la démocratisation des cryptomonnaies. Elles ont envahi peu à peu les sphères économiques à travers la planète. Elles constituent même un moyen de paiement couramment utilisé à ce jour. Généralement utilisées par les spécialistes, les particuliers sont de plus en plus nombreux à s’y intéresser.

Désormais, les cryptomonnaies s’invitent dans de nombreux domaines, à commencer par les jeux d’argent en ligne. Actuellement, nombreux sont les casinos en ligne de l’Hexagone qui en font usage. N’importe quel type de cryptomonnaie peut être utilisée, à condition qu’elle soit proposée par l’établissement choisi par le joueur. Néanmoins, certaines sont plus populaires que d’autres, à l’exemple de Bitcoin. Découvrez ici les meilleurs casinos Bitcoin de 2022.

La démocratisation des cryptomonnaies touchent également le domaine sportif. 40 % des supporters actifs sauraient comment utiliser la cryptomonnaie. Des accords ont été signés entre les professionnels et les entreprises produisant des cryptoactifs. En particulier, lors de l’organisation d’évènements sportifs d’envergure, comme le Super Bowl ou la Major League Baseball.

Les cryptomonnaies sont aussi sur le point de révolutionner le domaine la loterie en ligne (traduit en anglais par Lucky Block). Toutes les transactions sont réalisées par le biais de la blockchain afin qu’elles soient accessibles à tout un chacun. En plus, elles ne peuvent pas être falsifiées. Ce qui différencie cette cryptomonnaie des autres jeux de loterie proposés en ligne. Enfin, les cryptomonnaies constituent une nouvelle source de profit pour les grands clubs de football.

Les cryptomonnaies les plus utilisées

Le Bitcoin, créé par Satoshi Nakamoto, est la monnaie virtuelle la plus célèbre. Et pour cause, le Bitcoin fut la première cryptomonnaie mises sur le marché. Sa plus grande percée vers la fin 2017 a convaincu les actionnaires d’investir dans les cryptomonnaies.

Incontournable, elle représente une réserve de valeur numérique sûre et fiable. Elle permet d’avoir une vision globale des tendances en matière de cryptomonnaie. 2020 a marqué l’essor du Bitcoin, avec un accroissement de sa capitalisation de plus de 2,5. Le progrès s’est ralenti en 2021, néanmoins, il a augmenté d’environ 50 %, dépassant ainsi de grandes firmes, comme la Bank of America.

L’Ethereum (ETH) se trouve à la seconde place des cryptomonnaies les plus tendance. C’est la monnaie virtuelle qui a connu, ces derniers mois, stabilité et progression. Dans un avenir proche, l’Ethereum pourrait même dépasser le Bitcoin. Cette cryptomonnaie est une technologie de blockchain distribuée servant à réaliser des contrats intelligents (Smart Contract) via l’éther (ETH).

Autrement dit, il s’agit d’un actif particulièrement performant. Les entreprises et les investisseurs sont aujourd’hui nombreux à faire confiance à cette cryptomonnaie. D’après les spécialistes, les améliorations apportées à Ethereum 2 pour 2022 augmenteront sa popularité. D’ailleurs, le 10 mars 2022, son prix s’est élevé à 2 602,9 dollars et sa capitalisation boursière évaluée à 312 milliards de dollars.

Le Binance Coin (BNB), lancé en juillet 2017, arrive en troisième position des cryptomonnaies tendances. Les jetons en circulation permettent de payer divers biens et services, requérir des emprunts en cryptodevises. Ils servent aussi à approvisionner les opérations de trading dans le cadre de cryptomonnaies. En clair, c’est une monnaie virtuelle de remplacement stable et durable. En juillet 2022; Binance Coin a fait preuve de performance, avec des gains atteignant une hauteur de 29,36 %.