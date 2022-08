Tout savoir sur le vélo

Destiné aux hommes et femmes de tous les âges, le vélo est un engin à deux roues qui se déplace grâce à la force des muscles. C’est le moyen de transport favori de nombreuses personnes de nos jours. Il va de soi qu’on le rencontre partout, en ville et dans les campagnes. À la lecture de cet article, vous en saurez plus.

Encore une brillante invention de l’homme datant des années 1817 : il s’agit du vélocipède, ou vélo en abrégé. Cet engin répond au besoin de mettre au point un moyen de déplacement pratique et accessible au plus grand nombre de personnes. En effet, le premier modèle créé par l’allemand Karl Drais von Sauerbronn, à savoir la draisienne, ne disposait pas de pédale. Il a fallu attendre plus de 40 ans, précisément dans les années 1860, pour fabriquer et commercialiser des vélos à pédales. Ensuite, l’on s’est de plus en plus intéressé à la vitesse et a alors créé le grand-bi dans les années 1870. La modernisation du vélo commence 10 ans plutard avec l’invention de la chaîne, puis le pneumatique en 1888 par Dunlop.

Ainsi, la bicyclette ne sert plus uniquement au transport de personnes, elle favorise aussi l’éclosion d’un certain nombre d’activités sportives et ludiques, dont le cyclisme, bike and run, etc. Certaines disposent même d’un porte-bagage placé à l’arrière ou avant. Quant aux différentes tailles, il y en a pour les grands et les petits, telles que propose VÉLO24.

Avantages du vélo

Il est plus difficile pour la voiture, voire impossible, de passer par certains endroits qu’il ne l’est pour le vélo. Par exemple, avec le vélo, vous pouvez vous faufiler aisément entre des automobiles bloquées dans un embouteillage, ou entre les arbres de la forêt au cours d’une randonnée. Côté santé et bien-être, le vélo est aussi bénéfique. En effet, la pratique régulière de la bicyclette apporte aux muscles du tonus et assure la santé et le bien-être de l’organisme. Selon l’organisation mondiale de la santé, elle réduit les risques de maladies cardiovasculaires, améliore la souplesse et l’élasticité des muscles, la circulation du sang, ainsi que la qualité du sommeil. Par ailleurs, le vélo est un moyen de transport écoresponsable, en ce sens qu’il ne produit pas de gaz à effet de serre, pas non plus de nuisance sonore. Pratique et économique, sa maintenance nécessite moins de temps et d’outils.

Comment bien choisir son vélo ?

Contrairement aux véhicules à moteur, tels que voitures et motos, il y a des vélos pour les grands et les petits. Il y en a aussi pour la ville et, d’autres, pour les terrains accidentés. Il est donc judicieux de choisir votre vélo en prenant en compte un certain nombre de critères. Voici comment vous devez vous y prendre :

Choisir en fonction de la taille et l’âge

Si vous envisagez d’acheter un vélo pour votre enfant, il faut tenir compte de son âge et sa taille pour choisir la bonne taille de l’engin. Deux enfants du même âge n’ont pas forcément la même taille, et par conséquent le même équilibre. L’un aura plus de difficulté que l’autre à pédaler. En général, les tailles de vélo sont de 12 à 24 pouces (et 26″) pour les enfants âgés de 3 à 12 ans. Pour les adultes, il faut plutôt choisir les tailles supérieures à 26″.

Choisir en fonction du terrain et de l’usage

L’état de la piste est très important dans le choix de l’engin. Un vélo destiné à être utilisé en ville, sur des routes bitumées, heurte moins d’obstacles susceptibles de l’endommager, tandis que celui de la campagne est pratiqué sur des pistes généralement accidentées. Dans ce cas, il convient de choisir un vélo robuste, notamment le VTT. Si vous voulez faire du sport en milieu urbain ou rural, optez plutôt pour un VTC.