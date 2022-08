Avec Alexis Sanchez, l’Olympique de Marseille peut rêver en grand

Bonne première pour Igor Tudor sur le nouveau banc de Marseille : poker à Reims. L’ancien joueur de Vérone, averti lors de la deuxième partie du match, a remercié Tavares, Suarez (deux buts) et un propre but de l’adversaire pour le 4-1 final. Cette année, l’OM devra se battre pour une place en Ligue des champions et l’arrivée d’une star comme Sanchez pourrait rendre les aspirations de Tudor possibles.

Dans les cotes proposées par les experts en paris sur le football, l’Olympique de Lyon, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco sont les trois équipes indiquées pour remporter la deuxième place, car il est improbable qu’une de ces équipes pourra concourir avec le Psg surpuissant de Mbappé et Neymar.

Mais voyons en détail l’achat du mois. L’ancien joueur de Barcelone et Inter est arrivé à Marseille avec plusieurs centaines de fans du club qui l’ont chaleureusement accueilli à l’aéroport. Pour lui, des chants, des fumigènes et immédiatement le maillot du nouveau club à porter dans une ambiance digne du Vélodrome. A Marseille, le Chilien gagnera près de 3 millions d’euros par an.

Marseille, Sanchez en conférence de presse

“Je suis très content d’être à l’OM, un club avec une histoire immense, le meilleur de France. La bienvenue hier m’a surpris. Vous pouvez voir à quel point ils aiment l’OM. Maintenant, je veux rendre sur le terrain ce qu’ils m’ont déjà donné en m’accueillant : je suis venu pour gagner. Quand je suis arrivé à l’Inter, le club n’avait pas gagné durant des années, et puis nous avons soulevé trois trophées. J’espère que la même chose se produira à Marseille. Nous avons un bon entraîneur et une bonne équipe : on doit essayer”, a débuté Sanchez au cours de la conférence de presse.

Le Chilien a ensuite révélé une anecdote : “J’ai joué en Espagne, en Angleterre et en Italie : la France est un défi. Puis Agoumé m’a souvent parlé de l’OM. Il m’a dit : ‘Ecoute, l’OM est incroyable, c’est le meilleur club de France’. J’ai commencé à y penser sérieusement et j’ai considéré que c’était le meilleur défi pour moi”.

Marseille, les mots du président Longoria

Au-delà de Nino Maravilla, le président de l’OM, Pablo Longoria, était également présent dans la salle de presse: “Alexis Sanchez a remporté 19 trophées. Un projet se développe avec des joueurs comme lui. En plus, Alexis a tout ce dont nous avons besoin : il peut jouer dans plusieurs rôles, il s’adapte à la forme de jeu de Tudor et surtout il apporte un changement de dimension au groupe. Nous voulons être de plus en plus compétitifs. Nous l’avons dit dès le premier jour : je pense que son arrivée est une réponse importante.”.