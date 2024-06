The PRISM – Tome 1 – Éditions Oxymore

Partagez





En l’an 2049, une étrange pollution fait son apparition, et contamine petit à petit la planète Terre. On l’appelle le « Smoke on the water », SOTW, puisqu’elle est semblable à une fumée noire qui progresse doucement en annihilant tout sur son passage. Pour contrer ce mal, on prépare une mission spéciale : The PRISM, composée de différents musiciens ! Car, seules, les ondes musicales peuvent inhiber cette « vibration ondulatoire » !!

Et si le rock était le seul moyen de sauver la Terre ?

Une épopée spatiale où les talents du rock devront trouver leur symbiose pour sauver ce qu’il reste de l’humanité !

Premier tome, à retrouver le 12 juin 24 aux Éditions Oxymore ! (+13)

Le décor :

Contingent Nord…

Deux hommes en combinaisons foulent un sol aussi noir que le charbon. Et, qu’elle n’est pas leur surprise en arrivant au bord de la mer. Des dizaines de cachalots échoués sur la plage, déjà en état de décomposition avancée. Et la station 4099 totalement détruite. Plus la peine de la réparer, le SOTW a déjà frappé tout les systèmes : technologique et naturel.

Il n’y a même plus d’oiseaux dans le ciel. La mort est partout.

Dans l’espace…

La station Meteor est prête à redescendre sur le sol ferme. Le processus de retour s’enclenche et pendant la descente, l’astronaute demande à avoir une visibilité de la terre, pour constater l’importance de la catastrophe. Le bleu de l’océan ne se voit presque plus tant les filaments de la contamination avancent vers la côte Atlantique.

L’heure est grave pour chacun. Il faut faire vite. Les immenses enceintes sont déjà positionnées sur des navires, et le concert va pouvoir débuter. L’astronaute déverrouille son habitacle, sort sa guitare électrique et le son envahit chaque millimètre de l’espace environnant pour repousser le mal…

Le point sur la BD :

Premier tome d’une série surprenante mettant en scène l’espace, les vibrations, et le rock !! Matteo de Longis nous surprend avec The Prism, et ce scénario basé sur un possible « envahisseur » presque invisible : un flux qui fait disparaître tout sur son passage. La cover de la BD grand format et cet « assassin » qui porte le nom de la célèbre composition des Deep Purple donne déjà un ton rétro 70 !

Et que dire du remède évident contre ces ondes meurtrières : le rock, le vrai, prend place avec ses protagonistes pour sauver l’humanité ! On ne peut qu’être envoûtés par ces illustrations, qui comme toujours (voir Skydolls) sont un véritable concept graphique avec cet auteur. Il joue de toutes les ondes possibles : visuelles avec les couleurs. Graphiques avec ces personnages caractéristiques. Design avec chaque composition de page intermédiaire. Écologique avec cette catastrophe. Philosophique avec les rebondissements du récit sur différents problèmes de notre société.

Ce premier opus, publié aux Éditions Oxymore, lance le sujet, et nous présente les différents protagonistes de la mission salvatrice : PRISM. Les tensions entre les différents acteurs sont le sujet principal du récit, et la symbiose des protagonistes, nécessaire à mener à bien cette mission, semble déjà compromise !!!

La conclusion :

Le genre d’histoire auquel on ne s’attend vraiment pas, mais qui charme par son originalité. Et la démesure nous parvient jusqu’au cerveau lorsqu’on découvre ce vaisseau spatial en forme de guitare géante !!! Clins d’œil cinématographiques, musicaux et artistiques à gogo !

The Prism, aux Éditions Oxymore, c’est pour les amoureux du bon son, de ce 4e art à son apogée. Pour ceux qui le liront volontiers accompagné d’un bon son, bien provoquant, en allant du Led Zep, en passant par Deep purple pour finir au fin fond de l’espace avec les Smashing ou même System of a down !!!!! À nous l’aventure spatiale, la scifi et la lutte contre la fin de l’humanité … en musique car, dans l’espace, tout le monde va vous entendre !!!

( cadeau en fin de lecture, le postface et le superbe poster de la cover !!)