Penny Sugar – La sorcière des Everglades

La sorcière des Everglades est le deuxième tome de la série Penny Sugar, des éditions Sarbacane, paru en mai 2024. Une bande dessinée, de Yan le Gat et Pierre Fouillet, qui présente une nouvelle enquête pour la rusée enquêtrice, qui n’a peur de rien…

1907, en Floride, proche des Everglades, alors que des ouvriers travaillent aux abords d’une mine de phosphate, à ciel ouvert, une explosion retentit. Une fumée verte fait tousser tout le monde et une tête terrifiante, accompagnée d’alligator, réplique que quiconque reviendra sur ces lieux, subira sa malédiction ! A manoir Golpah, le propriétaire des lieux enrage. Il en a marre de cette sorcière qui lui fait perdre des milliers de dollars ! Son comptable lui suggère d’agir rapidement. En effet, à ce rythme, la banque ne le suivra pas longtemps. Le comptable rappelle d’ailleurs le penchant du patron pour les jeux d’argent et les dépenses folles de madame… Monsieur Golpah n’aime guère le ton de son comptable et lui rappelle qu’il y a l’héritage ! Mais monsieur Quantil affirme que l’héritage fond comme neige au soleil… C’est à ce moment-là, que madame Golpah suggère l’aide du détective Angus Nyper !

Ainsi Penny Sugar est appelée pour cette nouvelle étrange affaire. Bien évidemment, les commanditaires s’attendent à rencontrer le fameux détective et tombent des nus devant l’assistante personnelle de ce dernier. Mais la jeune héroïne ne se laisse pas marcher sur les pieds et compte bien résoudre cette affaire. Ainsi, elle commence à récolter des indices et témoignages, pour se faire sa propre idée. La bande dessinée présente une nouvelle affaire palpitante et empreinte de mystère, pour cette héroïne forte et courageuse. Le scénario est rythmé, entre révélations, indices, tensions et action, mais aussi palpitant, avec son lot de suspense et de rebondissements. Un western qui présente une héroïne forte et courageuse, qui fait aussi découvrir un nouveau lieu, empreint de croyance. Le dessin reste simple, avec un trait vif, des personnages expressifs et un graphisme plaisant et coloré.

La sorcière des Everglades est le deuxième tome de la série Penny Sugar, des éditions Sarbacane. Un album qui présente un western palpitant, une nouvelle enquête pour l’héroïne qui n’a peur de rien, entre entreprise familiale, malédiction, croyance, pollution, amour…