Les Arsène – L’île du corbeau

Les Arsène reviennent avec un deuxième tome L’île du corbeau, paru aux éditions Poulpe fictions, en avril 2024. Un roman jeunesse, de Bertrand Puard et Lou Fraleu, qui invite à suivre Arsène Lupin et ses apprentis, dans une nouvelle aventure palpitante et dangereuse.

Gabriel se replonge, une fois de plus, dans l’étude des feuilles qu’il a disposées sur le bureau. Pierre demande si ça va. Gabriel souffle et affirme que c’est ce qu’ils pensaient. Tout est écrit à l’encre de Chine, de la main même du sale personnage… Puis, il dit plus fort que Guéméné les mène en bateau depuis le début ! Pierre lui demande de parler moins fort, car l’ennemi est dans la cour et ses sbires pourraient les surprendre ! Pierre observe alors par la fenêtre, pour voir ce qui se déroulait deux étages plus bas. Il pleut dehors et les gouttes laissent des traces sur la fenêtre… Devant l’usine Guéméné, le propriétaire fait de grands gestes à l’intention de ses ouvriers.

Deux employés de Guéméné s’aperçoivent que leur patron veut mettre la clef sous la porte, tout en emportant le magot. Ils ne peuvent rien prouver et doivent fuir. Mais l’un d’eux veut faire appel à Arsène Lupin. Ainsi débute le roman jeunesse d’aventure, plutôt bien mené et palpitant, qui plaira aux jeunes lecteurs. Le gentleman cambrioleur et ses trois jeunes apprentis vont tenter d’infiltrer le manoir du patron, pour prendre la fortune mal acquise, afin de la remettre aux ouvriers lésés. Le récit est fluide, bien maîtrisé, avec des personnages attachants, une enquête et une mission pleines d’action et de suspense. La mission est d’ailleurs non sans danger pour les trois jeunes gens qui vont devoir ruser, pour éviter les pièges… Quelques illustrations, en noir et blanc, viennent compléter ce roman jeunesse captivant.

L’île du corbeau est le deuxième tome de la série jeunesse, Les Arsène, des éditions Poulpe fictions. Un roman jeunesse d’aventure, qui présente une nouvelle aventure pour les trois orphelins, les apprentis d’Arsène Lupin, qui va s’avérer plutôt périlleuse !