Pulpe de Vie – Des soins bio à base de fruits upcyclés, on adore !

Cela fait très (trop) longtemps que je ne suis pas venue par ici pour vous parler de mes coups de cœur beauté. Et c’est un peu particulier, parce que je vais vous parler d’une marque que j’ai connue en 2016, et que j’ai eu le plaisir de redécouvrir récemment, il s’agit de Pulpe de Vie. Une marque de cosmétiques française dont la particularité est de proposer des soins bio composés de fruits « moches » invendus.

Une façon douce de militer contre le gaspillage et j’adore l’idée !

En discutant avec plusieurs d’entre vous, je me suis rendue que vous étiez nombreux à ne pas connaître la marque Pulpe de Vie, il fallait que j’y remédie coûte que coûte. Je vais donc vous la présenter dans le détail, ses engagements notamment, et je vous ferai un zoom sur quelques-uns de mes coups de cœur. Vous verrez, il y en a pour tous les goûts !

Pulpe de Vie – Une marque de soins Made in France

Pulpe de Vie est une marque française de cosmétique bio assez unique en son genre. Elle se démarque pour bien des raisons, à commencer par celle qui la caractérise le mieux, son utilisation de fruits « moches » visant à être jetés à la poubelle. L’objectif premier, lutter contre le gaspillage ; et bien sûr, proposer des soins pétillants, fruités à souhait, aux senteurs allant du gourmand à l’acidulé. Et on doit cela à la créatrice Julie Ducret qui – après avoir longuement voyagé – a eu envie de casser les codes en proposant des soins naturels, propres et vitaminés.

Les soins Pulpe de Vie sont certifiés bio, composés d’ingrédients d’origine naturelle. Ils possèdent des formulations soignées, enrichies en actifs brevetés. Ils sont assurément cleans, et on ne peut que valider !

Important également, Pulpe de Vie propose une multitude de soins, que ce soit pour le visage, le corps, les cheveux, des produits d’hygiène également. De quoi satisfaire toute la famille !

Big up aux packagings que je trouve dingues, hyper pétillants !

Mon avis sur Pulpe de Vie

Ceux qui me lisent connaissent ma transparence, Pulpe de Vie fait partie des marques que j’ai délaissées depuis plusieurs années. Pourquoi ? Peut-être parce que je suis plus adepte de senteurs neutres que d’odeurs fruitées. Plus encore depuis que je souffre de sécheresse cutanée. Du coup, j’ai tendance à rester dans ma zone de confort. Puis, la best team m’a conseillé de tester et je me suis dit que cela pourrait être sympa. Et franchement, j’ai bien fait parce que j’ai eu quelques coups de cœur, largement validés par les loustics qui partagent ma vie. Je vous les présente dans le détail !

Petite parenthèse avant de commencer, je vous conseille de vous rendre sur le site officiel de la marque pour découvrir TOUS les soins proposés. Vous verrez qu’ils sont nombreux, alors n’hésitez pas à vous aider des onglets pour vous y retrouver et/ou rechercher en rapport avec votre type de peau.

Mon top 3 des produits d’hygiène

Plus jamais sans mon dentifrice bio Pulpe de Vie !

J’ai envie de commencer par cette catégorie parce que j’ai eu une révélation pour les dentifrices Pulpe de Vie et notamment celui à la menthe naturelle, le « dentifrice protection totale avec fluor ». Que dire, si ce n’est : comment ai-je pu passer autant d’années à me nettoyer les dents avec des dentifrices aux compo’ pitoyables ? Peut-être parce que peu de marques se sont intéressées au sujet. Celui-ci est juste parfait, il est bio bien sûr, sans sulfate, sans colorant, sans arôme de synthèse. Il nettoie les dents en douceur, apporte ce qu’il faut de fraîcheur sans forcément agresser les dents sensibles lorsqu’on les rince à l’eau froide. Et bien sûr, il est composé d’un extrait de raisin bio pour éviter le gaspillage !

En vous inscrivant à la newsletter, Pulpe de Vie vous offre le dentifrice fraîcheur !

Un gel douche nourrissant pour toute la famille

Largement validé – et racheté dans la foulée – le gel douche nourrissant à la pêche jaune bio plaît à toute la famille. Son odeur est authentique, on reconnaît bien le fruit. Il mousse juste ce qu’il faut. Ils n’assèchent pas du tout la peau, condition ultime pour moi. Son flacon est de 400 ml, hyper économique, et cerise sur le gâteau, il est rechargeable. On adore ! Evidemment il est bio, composé de 97,9 % d’ingrédients d’origine naturelle.

Pour info, deux autres senteurs sont proposées : au pamplemousse et à la figue bio.

Le déodorant fraîcheur avec prébiotiques

Je suis un peu plus mitigée pour le dédorant fraîcheur de Pulpe de Vie. Alors pourquoi le mettre dans mes favoris me direz-vous ? Eh bien parce que je trouve que son odeur est trop forte, il est très fruité. Par contre, efficacité au top. Il ne brûle pas la peau, ne colle pas, il tient facilement toute la journée, pas de mauvaises odeurs non plus. Bref, essayez-le pour vous rendre compte parce que je sais que le choix d’un déo reste très personnel. D’ailleurs, n’hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.

Pulpe de Vie propose un déodorant pour peaux sensibles également.

Un sérum qui rafraîchit instantanément

J’ai essayé deux/trois soins pour le visage et le « Sérum hydratant bio à la pêche blanche » arrive number one. Je l’ai utilisé une fois par jour pendant 1 mois juste avant ma routine du soir qui est très hydratante. Le sérum se fond facilement sur le visage, même si je conseille de mettre un peu moins d’une pipette entière, parce que la pénétration est plus longue. D’ailleurs, dans ce cas précis, je n’hésite pas à masser mon visage. Ce que j’aime, c’est son effet « bonne mine » au réveil.

Au programme, 3 huiles végétales précieuses : figue de barbarie bio, pêche blanche bio et prune bio. Sans surprise, l’odeur est dingue, elle est relativement douce.

Pulpe de Vie a largement agrandi son catalogue depuis 2016, et j’ai été surprise de voir qu’elle est plus que précautionneuse lorsqu’il s’agit de proposer des soins ciblés. Les compo’ sont toutes cleans, l’anti-gaspi est au rendez-vous. Autre point important, les prix proposés par la marque sont très compétitifs, et cela compte !