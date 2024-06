Lore Olympus – Volume 6

La saga Lore Olympus se poursuit, avec de Volume 6, paru aux éditions Hugo BD, en mai 2024. La série phénomène sur Webtoon, de Rachel Smythe, offre un récit toujours aussi captivant, une réécriture moderne de la mythologie, une romance, tout en touchant des thèmes plus sensibles.

Hadès sort de sa voiture et regarde le grand immeuble, dans lequel il s’apprête à entrer. Il déteste venir en ce lieu. Le dieu entre et aperçoit Poséidon, avec un enfant dans les bras. Il se tient devant un distributeur. Hadès s’approche de lui et présume que Zeus ne lui a rien dit, avant de publier le communiqué de presse. Il donne l’enfant à Hadès, avant de répondre et de boire un coup. Puis, ils se dirigent tous les deux vers l’accueil. Poséidon demande comment ça va. Hadès répond qu’il a connu mieux, toujours avec l’enfant dans les bras. L’hôtesse d’accueil invite à entrer dans le bureau, car Zeus les attend. Au bout d’une immense table, Zeus remercie ses deux frères d’être venus à cette heure tardive. Hadès s’approche et affirme que c’est n’importe quoi et qu’il aurait pu les prévenir avant de publier cette annonce !

La réécriture moderne reste captivante et plutôt bien rythmée, offrant une aventure romantique riche, avant une note d’humour, mais aussi des personnages développés. Ainsi, derrière la romance, des sujets beaucoup plus sensibles se voient abordés, pouvant toucher certains et certaines, lecteurs ou lectrices. Les thèmes de violences, de viol, de dépression, entre autres, sont abordés. Dans ce volume, Perséphone et Hadès se confient l’un à l’autre, offrant de beaux moments complices, ainsi que quelques révélations. D’autres personnages se révèlent, notamment Héra qui choisit son camp, se dressant contre son mari et offrant son aide à Perséphone. La bande dessinée se lit facilement, malgré ses 420 pages, avec ses chapitres et un rythme certain. Les secrets, les couples et les complots sont mis à mal dans cet album, riche et palpitant. Le dessin reste plaisant et fluide, avec un trait dynamique, des personnages expressifs et un univers coloré, harmonieux.

Lore Olympus se poursuit avec de Volume 6, de Rachel Smythe, paru aux éditions Hugo BD. Un album captivant, riche et beau, dans lequel se poursuit la romance entre Hadès et Perséphone, s’ouvrant chacun l’un à l’autre, tout en tentant de sauver la déesse du printemps…