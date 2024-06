Le sable, les vagues et Touffe de poils est le vingt-troisième tome d’Ana Ana, paru aux éditions Dargaud, en mars 2024. Un nouvel album jeunesse, plein d’humour et de bienveillance, de Dominique Roques et Alexis Dormal, qui se penche un peu plus sur Touffe de poils…

Le soleil brille, alors Ana Ana et ses doudous sont sortis faire une promenade à vélo. Lorsqu’ils approchent du bord de mer, les doudous ravis courent vers le sable ! Touffe de poils, quant à lui, s’attarde sur l’herbe et observe une coccinelle. Il trouve la petite bête très jolie et la regarde s’envoler… Dans l’herbe, Touffe de poils recherche d’autres insectes. Ils voient des fourmis, coléoptères, coccinelles… Il découvre plein d’insectes ! Le doudou se relève, il n’imaginait pas voir autant de vie dans les herbes. Mais Touffe de poils prend soudain conscience que les insectes dans les herbes peuvent grimper sur ses jambes ! De plus, comme le doudou est vert, les insectes peuvent le confondre avec une touffe d’herbe ! Il se demande comment il peut échapper aux insectes… Il ne doit pas toucher le sol, pour échapper aux petites bêtes, alors Touffe de poils saute !

C’est avec bonheur que les jeunes lecteurs retrouvent Ana Ana et ses doudous pour une nouvelle aventure. Mais dans cet album, c’est un peu plus touffe de poils qui est à suivre. En effet, le doudou vert, toujours un peu grognon et un peu naïf, s’émerveille devant une coccinelle dans l’herbe. Mais il va se rendre compte que l’herbe est peuplée d’insectes et qu’il ne veut pas d’eux sur lui ! Aussi, il va se mettre à l’abri sur un rocher, mais celui-ci s’avère très chaud et Touffe de poils se brûle, alors il se réfugie sur le sable… Ainsi de suite, dans ce décor de rêve, Touffe de poils va déchanter, offrant alors un récit palpitant et plein d’humour. Mais dans la bande dessinée la bienveillance et l’écoute sont aussi au rendez-vous, offrant un récit amusant et touchant. L’imaginaire, l’étourderie et la complicité rythment aussi cette nouvelle aventure.

Le sable, les vagues et Touffe de poils est le vingt-troisième album de la série jeunesse, Ana Ana, des éditions Dargaud. Une nouvelle aventure pour la petite fille et ses doudous, et plus particulièrement pour Touffe de poils, qui redécouvre la plage qui lui est si hostile…