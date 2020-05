TOMS : Première collection d’espadrilles éco-reponsable – Earthwise

Je ne sais pas vous, mais l’été j’aime porter des chaussures confortables. Le souci, c’est ce que le confortable n’est pas toujours synonyme d’élégance. Bref, je n’ai jamais réellement trouvé mon bonheur, jusqu’à ce que j’enfile une paire d’espadrilles TOMS. Mais comment ai-je pu passer à côté de la marque depuis tant d’années ? Ces chaussures sont un vrai coup de cœur, tant dans la conception que dans l’esthétisme. En plus, la marque s’engage en proposant des modèles éco-responsables. Alors si vous voulez que je vous en dise un peu plus, vous êtes au bon endroit !

TOMS : Une marque généreuse & engagée

Pour ceux qui ne connaîtraient pas la marque, TOMS propose une large gamme de chaussures avec un seul mot d’ordre : le confort. Au programme, des sandales hyper tendances, des compensées, des tongs, des alpargatas (comme on dit chez moi en Espagne) ou encore des ballerines pour les femmes. Côté hommes, on retrouve des classiques en toile, des espadrilles, des sneakers, des tongs, et même des bottines. À noter que TOMS est aussi une marque généreuse qui vient en aide aux plus démunis. Elle n’hésite pas à distribuer des chaussures aux quatre coins du monde pour aider ceux qui sont dans le besoin.

Earthwise : La gamme éco-responsable de TOMS



Une technique green pour une conception vegan



J’ai apprécié l’éthique de la marque, qui se lance dans le green avec le modèle que j’ai choisi justement. L’Alpargata Rope est une espadrille décontractée en toile, teinte avec des teintures végétales, c’est-à-dire des pigments naturels et non-chimiques. Elle se compose de 3 semelles différentes : une extérieure en caoutchouc, une intermédiaire enveloppée de jute naturelle et une rembourrée à l’intérieur, faite de matériaux végétaux et recyclés.

Mon avis sur la gamme Earthwise

Les espadrilles TOMS ont une semelle extérieure en caoutchouc sous la tresse. De ce fait, il est possible de marcher sans peur de s’abîmer les pieds. À l’intérieur de la chaussure, on retrouve une protection très confortable, un peu matelassée. Lorsqu’on dépose le pied dessus, elle prend aussitôt sa forme. J’aime l’idée de l’ajout d’un élastique sur le coup de pied. Côté tissu, la qualité est au rendez-vous. Il est robuste, les coutures sont parfaitement réalisées. Plusieurs couleurs sont proposées. J’ai opté pour la teinture végétale bleue indigo, vive et indémodable.

Bien sûr, TOMS propose d’autres modèles d’espadrilles et de chaussures confortables. Pour les découvrir, je vous encourage à aller sur le site officiel. En fouillant un peu, j’ai craqué sur des modèles hyper féminins : comme ces espadrilles multicolores qui sont magnifiques, parfaites en été.

Pour conclure

Si vous êtes adeptes des chaussures TOMS, n’hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Quelque chose me dit que ce n’est pas la dernière fois que je vous parle de la marque.

Prenez soin de vous… Et de vos pieds !