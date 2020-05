Cheerz : Une superbe collection pensée pour la Fête des Mères

À quelques semaines de la Fête des Mères, vous êtes sûrement en train de chercher une idée de cadeau à faire à vos mamans. Bien sûr, elles vont vous convaincre qu’elles n’ont besoin de rien. Sauf que l’on sait bien qu’elles ne peuvent pas résister à de jolies photos souvenirs. Cheerz propose justement quelques nouveautés dont j’avais envie de vous parler. Un bel album fleuri, une bougie parfumée ou encore une jolie box remplie de photos. Le tout, personnalisé avec votre bouille, la sienne et celles des personnes qu’elle aime de tout son cœur.

Les nouveautés Cheerz à l’occasion de la fête des mères

Comme vous le savez, je suis dingue de Cheerz… Et je suis loin d’être la seule ! Du coup, j’aime bien être à la page de leurs nouveautés. Cela tombe bien, Cheerz ne manque pas d’idées lorsqu’il s’agit de faire de beaux cadeaux à nos proches. Comme cette collection pensée spécialement pour la Fête des mamans.

L’album fleuri : le livre spécial Fête des Mères

C’est typiquement le genre de cadeau qui risque de faire pleurer (de joie) nos jolies mamans et celles que nous sommes. Les adeptes des albums personnalisés vont adorer celui-ci. Il a été pensé différemment, avec cette couverture rigide, joliment mise en valeur par de petites fleurs. Cela lui donne un côté romantique, j’aime beaucoup. Attention, cette version est en édition limitée. Si vous voulez en profiter, je vous conseille de faire vite !

Vous aurez la possibilité de laisser parler votre imagination à la façon d’un roman-photo. Vous pourrez glisser vos plus belles photos, entre 12 à 500 photos exactement. J’ai hâte de créer le mien. J’ai déjà travaillé sur l’interface, elle est facile d’utilisation. Cela rend l’exercice encore plus agréable. Comme d’habitude, vous pourrez aussi choisir votre format et l’adapter à votre idée de départ. Elle pourra le consulter autant de fois qu’elle veut et se remémorer des moments de pur bonheur, avec ses enfants et petits-enfants par exemple.

Son prix : à partir de 24 €

La bougie parfumée personnalisée Cheerz



Quelle bonne idée ! Si l’idée de la bougie est géniale, elle l’est encore plus parce qu’on peut la personnaliser avec une belle photo de notre choix. Cerise sur le gâteau, on pourra écrire un petit mot, histoire de l’émouvoir encore plus. C’est le cadeau qui va surprendre à coup sûr. Elle ne s’y attendra absolument pas. Pour info, la bougie est en cire de soja végan. Elle sent terriblement bon : un mélange d’ambre et de jasmin.

Son prix : à partir de 26 €

La Very Little Box

Quésaco ? Une box so cute qui fera chavirer son cœur de maman. Vous pourrez glisser entre 30 et 70 photos au petit format, personnalisables bien sûr. Vous aurez le choix entre 7 cadres différents pour mettre en scène vos souvenirs. Elles vont pouvoir les accrocher où elle le souhaite. Faire de jolis montages sur le mur par exemple. Bref, en profiter tous les jours. Vous pourrez même ajouter un texte sous la photo, comme la date ou un petit mot d’amour.

Son prix : à partir de 13 €

Les magnets rétro

Que serait la Fête des mères sans les fameux magnets ? Réponse : rien ! Bon, j’exagère un peu, mais je trouve que cela fait partie des meilleurs produits proposés par Cheerz. À partir de 20 €, vous allez pouvoir faire développer 12 aimants au format 8,2×6,8cm. Comme d’habitude, ils sont personnalisables. Succès garanti !

Il fallait absolument que je vous parle de ces nouveautés. Je les trouve géniales. Assez estivales aussi avec le design de l’album ou encore de la bougie. L’idée d’avoir pensé à un présent personnalisable, tel que la bougie qui est top je trouve. On ne va pas se mentir, on ne se lassera jamais d’admirer les photos de nos proches, ces beaux moments entre amis ou en famille, immortalisés par Cheerz.

Et n’oubliez pas qu’avec mon code LAEMJZ vous bénéficiez de – 5 € sur votre première commande !