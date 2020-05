Pourquoi trier nos déchets ?

Le triage des déchets permet de donner une seconde vie à nos résidus ménagers. Ces résidus, une fois trié, serviront à créer un nouveau type de produit ou matières premières, qui deviendra par la suite un produit tout fait. Bien que le recyclage est souvent coûteux, car on ne récupère que 20 % de la décharge. Certains pays industrialisés font du triage une priorité dans un but purement environnemental, mais une bonne initiative permet de préserver la nature au quotidien.

80 % de nos déchets sont évacués ou incinérés dans une décharge industrielle, le reste des produits ménagers seront triés. Le triage des déchets est un acte environnemental, une action citoyenne qu’on apprend aux gens de mieux valoriser les déchets ménagers. C’est à partir du triage qu’on pourra collecter un nouveau groupe de produits qui sont les plastiques, les aliments pourris et les autres détritus (produits chimiques, piles, cartons, verres, etc.). Ce processus n’étant pas toujours respecté, car pendant la collecte des ordures, les entreprises de recyclages procéderont une nouvelle fois au triage. Beaucoup ne savent pas que cette sélection est le premier acte de préservation de l’environnement. Pour plus d’infos, vous pouvez cliquer sur explications sur le tri sélectif et connaître les avantages du recyclage de déchets.Dans chaque commune engagée par le triage des déchets ménagers, des guides de recyclage sont mis à la disposition de la population pour bien jeter les résidus dans la poubelle appropriée. 5 catégories de décharges doivent être séparées aisément tels que les produits issus du verre, les plastiques et les métaux, les déchets organiques, les cartons et les papiers et les produits non-recyclables. Ces résidus seront jetés dans leurs poubelles respectifs, de différentes couleurs. L’enlèvement de ses poubelles est assurée par une société de décharges. Le triage permet de respecter l’hygiène et la propreté et accélère la fabrication de produits recyclés. Pour mieux connaître le triage des déchets, il suffit de cliquer sur zero-dechet-de-bea-johnson-55680 pour en savoir d’avantages.