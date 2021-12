Tout savoir sur les lunettes connectées

Les nouvelles technologies n’arrêtent pas de nous surprendre. De nos jours, les lunettes connectées sont très à la mode. Eh oui, vous avez bien lu « connectées ». Car, non seulement ce type d’équipement vous permet de vous connecter sur internet, mais vous pouvez même prendre des photos avec. Il s’agit d’une énorme révolution que le monde numérique a enfantée.

Comment fonctionnent-elles ?

Comment leur nom l’indique, les lunettes connectées sont « connectées », littéralement à Internet. Cet accessoire technologique embarque différents éléments qui font qu’on peut l’exploiter au maximum, pour répertorier des données, consulter celles-ci, que ce soient des photos, des documents, des vidéos. Bien évidemment, il intègre également une caméra embarquée avec laquelle vous pourrez prendre des photos et des vidéos. La technologie réalité augmentée figure aussi parmi les fonctionnalités des lunettes connectées.

Un logiciel intelligent permet donc à toutes ces fonctions de faire en sorte que les lunettes fassent bien leur travail. Notez que l’accessoire est muni de capteurs, et d’accéléromètres. Une zone tactile est également présente sur les lunettes. Certains modèles, et même la plupart embarquent une fonction commande vocale qui vous facilite tellement la vie, que vous n’aimerez plus vous séparer de vos lunettes. Bien sûr, un micro est intégré dans celles-ci. Une puce y est aussi insérée. C’est grâce à celle-ci que vous pouvez vous connecter à Internet.

Ces lunettes intelligentes, bien que certains modèles soient déjà en vente sur le marché, ne sont pas encore vraiment au point par rapport à certains paramètres. Toutefois, on peut déjà les utiliser de manière optimale. L’un des petits inconvénients, c’est aussi que leur batterie reste encore assez instable. Les fabricants doivent encore faire des efforts par rapport à cela.

Comment choisir des lunettes connectées ?

Il est d’abord important de savoir qu’il existe actuellement une vingtaine de modèles de lunettes connectées dans le monde. Mais comment choisir une paire ?

Le premier critère est sans aucun doute, le confort qu’elles procurent. Comme toute autre paire de lunettes, votre modèle doit s’ajuster exactement à la taille de votre visage. Autrement, il glissera à chaque fois, et ce sera inconfortable à porter.

Ensuite, vous devez aussi considérer le type d’usage auquel vous les destinez. Est-ce que vous voulez juste avoir une paire, pour vous amuser, ou est-ce que vous en avez besoin au travail ? En réalité, ce type de lunettes sert mieux dans certains domaines. Les personnes qui travaillent dans le milieu industriel en ont par exemple plus besoins, car cet accessoire leur permettra de collecter rapidement des données en temps réel, et de les gérer.

Vous devez également considérer votre budget et la marque des lunettes. Bien sûr, attendez-vous à un coût assez élevé, comme le huawei x gentle monster prix, par exemple. Considérez qu’un accessoire aussi technologique que les lunettes connectées ne sera pas donné en termes de prix.

Enfin, les fonctionnalités sont aussi parmi les critères de choix les plus importants. La plupart des lunettes connectées ont les mêmes fonctions. Toutefois, certains modèles sont plus performants que d’autres et disposent de plus de fonctionnalités. Tout dépend de vos besoins alors.

Le design des lunettes ne peut pas être écarté. Avant d’acheter votre modèle, prenez le temps de voir, de revoir son design. Autant acheter votre accessoire cher, autant opter pour un modèle qui vous plaît vraiment, non seulement du côté de ses performances, mais aussi de son look. Après tout, vous allez beaucoup le mettre.