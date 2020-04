Un gosse de 16 ans viré de chez lui réussi grâce au développement personnel

Trop indiscipliné, trop authentique, trop spontané ! À 16 ans, sa mère le fait engager dans la Marine.La société voulait qu’il rentre dans une case bien définie.Mais lui ne voyait pas sa vie ainsi.Pourtant, ses trois années à la Marine l’avaient comme “formaté”. Il était devenu un bon petit soldat, une vraie machine à travailler constamment, à écouter les ordres sans les remettre en question, et à combattre sans broncher d’éventuels ennemis.Mais au fond de lui, il y avait toujours ce petit garçon aux yeux pétillants qui voulait changer le monde.

C’est là qu’il a compris plusieurs choses :

Nous sommes bien plus conditionnés par l’extérieur que nous le pensons (avec un impact considérable sur nos vies),

Nous avons tous un pouvoir illimité en nous que nous n’utilisons pratiquement jamais à cause de notre environnement extérieur,

Il vaut mieux se focaliser sur son développement personnel sans s’inquiéter des facteurs externes (regards des autres, résultats, processus, société, famille proche, etc.)

Mais au retour de la Marine?

Sa mère le met à la porte.Il se retrouve seul, sans diplômes, sans une réelle éducation, sans de vraies compétences reconnues par la société…Toute la sécurité sur laquelle il s’appuyait pour aller de l’avant s’est écroulée du jour au lendemain.C’est là que tout a basculé pour lui.Qu’il a compris encore plus l’importance de se prendre en main et de se développer personnellement.

Il a commencé à se former tout seul grâce aux outils du développement personnel.

Son seul allié ?

Sa volonté de fer (et son esprit tenace).Un pari fou ?Oui, vu de l’extérieur.Mais lui, il savait ce qu’il pouvait atteindre.Malgré sa timidité maladive, Malgré son jeune âge, Malgré son manque de diplômes, À force de ténacité, il est rapidement devenu auteur et conférencier international.De plus, et en partant de zéro, il s’est lancé en tant que coach dans l’entreprenariat pour transmettre et partager ce qu’il avait appris (et qu’il avait testé directement sur lui).Il décide même de créer une association à but non lucratif, Transcendance, afin d’aider les jeunes en situation de précarité.

Sa force?

Travailler en parallèle sur deux puissants leviers :

Le mindset pour développer un mental de gagnant,

Les techniques de business rentable qu’il enseigne étape par étape.

Ce petit bonhomme de 16 ans ?Il en a maintenant 9 de plus, et sa croissance semble inarrêtable.Plus de 150’000 € de chiffre d’affaires en 2019, Plus de 15’000 personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux . Et des dizaines et dizaines de clients satisfaits.

Cette histoire? C’est la mienne, c’est ma vie, c’est mon parcours.

