Pause Café : Arnaud Rebotini en Quarantine

PAUSE CAFE : 42 jours de confinement. 42 jours où vous listez toutes les initiatives originales qui pullulent sur les internets. 42 jours de Covid-19 en boucle à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans votre sommeil. Le 11 mai, c’est pour bientôt. Le 11 mai, tout redeviendra normal. Ou pas. En attendant, et si on s’accordait une Pause Café avec Arnaud Rebotini ?

Depuis 42 jours, Arnaud Rebotini ne chôme pas. Contrairement à vous. Chaque vendredi de confinement, il s’est donné comme challenge de sortir un morceau inédit fait maison. Accompagné d’un clip en partenariat avec l’INA.

Une mission d’utilité publique, autant pour s’aérer la tête que pour entretenir le corps. Cette nouvelle bande originale de notre quotidien est composée, à ce jour, de 5 titres :

Minimize contact between people : un portrait anxiogène et rétro-futuriste d’aujourd’hui. Digital Lockdown : une leçon de distanciation sociale envoûtante et flippante. Chloroquine : un burn-out médiatique rock. The Masquerade : le futur tube pop post-déconfinement. Workout : une séance de fitness acide et énergisante.

Le tout remixé sur SoundCloud.

Arnaud Rebotini en Quarantine

Comment se passe ton confinement ?

Mon confinement se passe plutôt pas mal, créatif, avec mon challenge de sortir un titre par semaine, je n’ai pas une minute à moi.

D’où t’es venu cette idée d’illustrer tes titres confinés avec l’INA ?

C’est mon éditeur Premier Music qui a eu l’idée de leur demander. J’avais déjà travaillé avec L’INA, pour l’album « Frontiere » que j’ai écrit et produit avec Christian Zanesi.

Tu supervises les clips ?

Je donne la première impulsion par rapport au sujet que je traite dans le morceau. La plupart du temps, un aller et retour suffi. Il faut dire que Thomas Bernon, Franck Podguszer et Joëlle Abinader sont particulièrement efficaces. Ce sont eux qui réalisent les vidéos.

Parmi toutes tes compos, laquelle tu nous conseilles d’écouter en boucle pour garder espoir en un lendemain meilleur ?

Je pense que c’est The First Thirteen Minutes of Love, c’est grâce à l’amour que l’on peut garder l’espoir.

Ta première action quand tu seras déconfiné ?

Je pense aller boire un verre de bon vin au Petit Moulin à Montmartre.

On va sûrement faire une croix sur les festivals et autres rassemblements festifs cet été. On se revoit quant au juste ?

À la rentrée, j’espère pouvoir monter une date avec Inasound autour de « This Is a Quarantine », avec des artistes qui y ont participé avec leur remix des EPs.

« This Is a Quarantine » d’Arnaud Rebotini

Tous les vendredis en simultané sur YouTube et SoundCloud.