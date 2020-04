Kure Bazaar : Le premier baume multi-usage Lip & Nail (lèvres & ongles)

Les mains sont une partie du corps que l’on a tendance à négliger, et encore plus les ongles. On ne va pas se mentir, lorsque l’on regarde de plus près, ce n’est pas très esthétique. Notamment pour celles qui aiment les manucures parfaitement bien réalisées. Récemment, j’ai eu le plaisir de tester le baume multi-usage Lip & Nail de Kure Bazaar au beurre de karité. C’est typiquement le genre de produit que j’adore ; facile à utiliser, il est hydratant et son odeur de rose est délicieuse !

Kure Bazaar propose son premier baume multi-usage Lip & Nail

Kure Bazaar est une marque dont je raffole pour ses vernis. Ils sont simplement parfaits et moins toxiques que ses petits concurrents dans le commerce. Pourquoi ? Parce qu’ils sont bien plus écologiques. Leur formule mise sur une réduction de produits chimiques. Ils sont enrichis aux extraits de Bambou et Vitamine E. SANS ajout de Toluène, Formaldéhyde, Dibutyl-phtalate, Camphre Synthétique, TPHP, Paraben, Xylêne, Styrêne, Benzophénone-1,-3 Nano Couleur.

À tel point que la marque a réussi un coup de maître en proposant un baume multi-usage ongles/cuticules et lèvres. Certaine de la qualité de son produit, elle permet même son usage sur le visage, ce qui est plutôt rare. Je l’ai utilisé durant un mois consécutif, plusieurs fois par jour, essentiellement sur les ongles et les cuticules.

Mon avis sur le baume à la rose de Kure Bazaar



Pour commencer, j’aime le packaging ; ce petit pot épuré, glissé dans une boîte élégante au nom de Kure Bazaar. Le baume est certifié 100 % d’origine naturelle. Lorsque j’ai vu qu’il était parfumé à la rose, j’ai pris peur au départ. Je ne suis pas fan de l’odeur de rose que je trouve bien trop chimique habituellement. Mais cette odeur-là de rose, ressemble bien à l’odeur des roses de nos jardins, elle est discrète, douce également. Et elle se marie à merveille avec le beurre de karité, ingrédient principal du baume.

C’est justement cet ingrédient qui vient faire toute la différence. Le beurre de karité est non seulement nourrissant, mais il hydrate aussi en profondeur au fur et à mesure des applications. Pas d’agressions possibles avec lui, au contraire, un soin naturel et respectueux des peaux sensibles. Le baume se compose aussi de beurre de cacao biologique, de vitamine E + macérât huileux de rose et huile essentielle de rose.

Sa texture est riche et non collante. Elle se travaille très bien au doigt, et permet de masser les ongles durant quelques minutes. Sur plusieurs jours d’utilisation, le baume ramollit des cuticules tout en hydratant la surface de l’ongle dans sa totalité. Une fois que le baume a pénétré, les mains ne collent pas, ce qui permet de vaquer à ses occupations sans souci.

Sur les lèvres, le baume est tout aussi divin. D’ailleurs, je conseille de l’utiliser le soir avant d’aller dormir, en couche généreuse. Il hydrate les lèvres toute la nuit et les laisse toutes douces au réveil.

En bref …

Même si j’avoue être moins fan du fait qu’il faille mettre son doigt pour retirer de la matière, j’apprécie beaucoup ce produit. Je le trouve bien pensé. Par contre, je conseille d’en posséder deux. Un pour les lèvres et un autre dédié aux ongles par mesure d’hygiène. À vous de voir !

Son prix : 34 € les 15 ml